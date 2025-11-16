英内政大臣马穆德为收紧庇护政策辩护

2 分钟

（法新社伦敦16日电） 英国工党政府计划大幅缩减给予难民的保护，并停止让寻求庇护者自动获得福利，引来慈善团体批评。内政大臣马穆德今天为相关计画辩护，强调非法移民正在「撕裂我们的国家」。

工党政府这项措施仿效丹麦严格的庇护制度，目的在于阻止数以千计的移民从法国北部搭乘小艇抵达英格兰，这类偷渡潮助长了反移民政党「英国改革党」（Reform UK）的声势。

不过，相关提案被慈善团体「难民理事会」（Refugee Council）批评「严苛且没有必要」，也可能面临工党政府内部左派议员反对。

内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）今天对英国广播公司（BBC）电视台表示：「我确实拒绝接受处理这个问题是在迎合极右论调的想法。」

「对我来说，这是一项道德使命，因为我看到非法移民正在撕裂我们的国家、分化各个群体。」

目前获得难民身分者可保留5年，之后可申请无限期居留，最终获得公民身分。但英国内政部表示，未来难民身分效期将缩短为30个月。

此外，这项保护资格会受到「定期审视」，一旦难民的母国被认为安全无虞，就会被强迫回国。

内政部也指出，未来即使获得庇护的难民，也需等20年才能申请在英国长期居留，较目前的5年大幅延长。

政府并宣布，将透过有限度的就业及就学管道，为「真正的难民」建立「安全且合法的新途径」。

根据官方数据，截至2025年6月的一年内，英国庇护申请数量创下新高，约达11万1000件。