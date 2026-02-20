英君主制空前撼动 前王子安德鲁涉丑闻遭捕

（法新社英国山均汉姆堡19日电） 英国王室今天陷入危机，前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）遭警方逮捕并拘留数小时，对君主政体造成的打击在英国现代史上前所未见。

这名身败名裂的王室成员因卷入已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，涉嫌行为不端，今天一早被警方扣押。

就在安德鲁今天迎来66岁生日当天，警方于早上8时突击位于英格兰东部的山均汉姆堡（Sandringham）。

英国国王查尔斯三世（King Charles III）承诺警方将获得白金汉宫全力支持后，迅速发表罕见的亲笔签名声明，强调：「一切依法办理。」

这对安德鲁而言是又一次的羞辱性打击。他在去年才被撤销头衔，并被赶出居住超过20年的温莎寓所。

泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）今晚在声明中表示：「该名被逮捕男子目前已获释，但仍持续接受调查。」

媒体公布的照片显示，安德鲁瘫坐在汽车后座，眼神发直地望向前方。

警方说，尽管稍早在诺福克（Norfolk）的搜查「已经结束」，他们仍在伯克郡（Berkshire）一处房产进行搜查，据信该处为安德鲁以前住的皇家庄园（Royal Lodge）。

王室专家欧文斯（Ed Owens）告诉法新社：「这对英国王室、乃至整个国家，都是极具重大意义的时刻。我认为，我们正见证近期事件使英国君主制产生动摇。」