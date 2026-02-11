英国将加倍驻挪威兵力 因应俄罗斯威胁强化北极安全

（法新社伦敦11日电） 英国政府今天宣布，将强化驻挪威部队规模，并在北大西洋公约组织（NATO）北极任务中扮演「关键」角色，以因应「日益升高的俄罗斯威胁」。

英国决定在未来3年内，将驻挪威兵力由1000人增至2000人，此时正值美国准备移交两个地区性的北约高阶指挥权，希望各盟国承担更多防卫责任。

英国国防部发表声明表示：「随着英国在该地区加强部署，北极及高纬度地区的安全将获得强化，以因应日益升高的俄罗斯威胁。」

英国国防大臣希利（John Healey）预计将于访视挪威北部的英国军事基地时，正式确认英军将参与北约「北极哨兵」任务，进一步强化区域安全。

北约的欧洲成员国最近积极强化这个地区防卫，主要是因为美国总统川普（Donald Trump）以俄罗斯和中国的威胁为由，多次威胁要收购格陵兰。

希利在声明中表示：「防卫需求与日俱增，俄罗斯构成自冷战以来对北极与高纬度地区安全的最大威胁。」

外交官员上周末证实，华府将把以北约北部为重点的诺福克（Norfolk）指挥部主导权，移交给英国。

英国和挪威于去年12月签署新防御协议，双方海军将联合组建舰队，在北大西洋「猎捕俄罗斯潜舰」。

这项协议用来保护包括通讯电缆等重要海底基础设施，西方官员表示，这些设施正日益受到莫斯科威胁。

奥斯陆也于去年宣布，将自英国采购至少5艘26型（Type-26）巡防舰，总额100亿英镑。