英国将承认巴勒斯坦国　遭以色列强烈反对

（法新社伦敦20日电） 根据英国媒体报导，英国明天将正式承认巴勒斯坦国，此举是一项重大的政策转变，并受到长期盟友以色列强烈反对。

英国向来坚定支持以色列，但在以色列因巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年空前的攻击而加强对加萨的攻势后，英国立场已出现转变。

自那时起，加萨遭受大规模破坏、死亡及粮食短缺，导致严重的人道主义危机。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）7月曾表示，如果在联合国大会（UN General Assembly）9月召开前，以色列未采取「实质性措施」达成与哈玛斯的停火协议，英国将正式承认巴勒斯坦国。

英国广播公司（BBC）和英国联合社（Press Association）等多家媒体报导，施凯尔明天将宣布承认巴勒斯坦国。 施凯尔7月表示，此举将「在两国方案能产生最大影响力的时刻，为适当的和平进程做出贡献」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回应指出，施凯尔此举是在奖励「骇人听闻的恐怖主义」，并姑息「圣战主义」意识形态。 联合国大会将在22日召开，届时约有10个国家，包括英国的七大工业国集团（G7）伙伴法国，也将承认巴勒斯坦国。

