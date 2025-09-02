英国打造新市镇以解决住房危机

（法新社伦敦2日电） 在富裕的英格兰东部城市剑桥附近，英国最新市镇北斯托（Northstowe）正在建案林立中成形。在英国政府寻求解决严峻的住房短缺问题之下，这座新市镇或许能提供范例。

北斯托位于剑桥（Cambridge）西北方约19公里处，这片土地原本是英国皇家空军营区，2017年开始有居民入住，目前人口约3000，1600间左右的房屋有人居住。

北斯托生活机能仍相当匮乏，既无商店也无诊所。不过官员已宣布，将在目前仍是1块空地和1座医疗设施的地点打造「热闹的市中心」。

一旦这座新市镇建设完成，将有1万间房屋和8所学校。相关单位预估，未来20年这里的人口可能成长至3万。

英国存在全国性住房危机已有数年，随着人口寿命延长及移民激增，房屋供给一直跟不上需求。在房价飙升下，买房对许多英国年轻人来说已是遥不可及。

根据英国慈善机构Shelter England估计，全英国约有35万4000人处于无家可归状态。

为了解决英国长期以来的住房短缺问题，去年7月当选的工党首相施凯尔（Keir Starmer）已承诺要在2029年底前兴建150万户住宅。他希望在本届国会任内每年建30万户，远高于近几年英国新建住房数量。

施凯尔已着手大改都市计画法规，好让开发商更不受环境规范限制。他的住房计画虽然大多是将现有的都市开发进一步扩大，但他也承诺要开始打造英国「下一代」新市镇。