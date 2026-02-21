英国政府考量王位继承顺位 规画将前王子安德鲁移除

（法新社伦敦20日电） 英国政府今天考虑推动立法，将英国国王查尔斯三世胞弟安德鲁（Andrew)自王位继承顺位中移除。

随着艾普斯坦（Jeffrey Epstein）档案中，大量且不堪入目的内容最近曝光，查尔斯三世国王（剥夺胞弟安德鲁．蒙巴顿-温莎（Andrew Mountbatten-Windsor）所有头衔，并将这名前王子逐出住所。

不过，安德鲁作为已故女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）之子，在英国王位继承顺位仍排第8，次于哈利王子（Prince Harry）之女莉莉贝公主（Princess Lilibet）。

消息人士表示，政府将在警方调查结束后，考虑提出立法，将安德鲁自继承顺位中移除。

这名前王子昨天在其位于英格兰东部诺福克郡（Norfolk）偏远的山均汉姆（Sandringham）遭警方逮捕，涉嫌公职不当行为。

过去数月来，关于安德鲁与艾普斯坦关系密切，以及他在2001年至2011年担任英国贸易特使期间，疑似泄露机密资讯的消息曝光，激起公愤。

伦敦都会区警察局表示，正向与安德鲁「关系密切」的警官搜集资讯，了解他们在服勤期间「看到或听到的任何可能与持续调查相关的情况」。

至少9个英国警察单位证实，美国政府上个月公布的艾普斯坦档案中，许多指控都与安德鲁有关。

安德鲁是在66岁生日当天被捕，历经11小时拘留后，今天未再公开露面。