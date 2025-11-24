时间线：特朗普如何搅动全球制药格局

美国总统特朗普于2025年5月12日签署了一项降低药价的行政命令。 Keystone

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)计划对药品征收关税，此举已在业内掀起轩然大波。以下是自2025年1月其就任以来影响制药行业发展的一系列关键事件时间线。

美国长期以来药价谈判不透明，导致美国人购买专利药的平均费用是欧洲人的两到三倍。美国总统唐纳德·特朗普正不遗余力地利用关税(药品历来被豁免关税)作为谈判筹码，迫使行业巨头降价并将生产迁回美国本土。

受此影响，多家制药公司宣布将在美国追加数十亿美元投资。部分药企还表示，将通过砍掉中间环节来为消费者降低药价。

虽然大部分药品仍然享受关税豁免，大型药企大概率能顶得住冲击，但专家预测中小型企业将首先遭遇震荡。瑞士的药品出口占全国出口总额近40%，不过瑞士在11月中旬与美国达成协议，其制药企业的关税税率上限被设定在15%。

以下是自2025年1月20日特朗普就任以来，搅动制药行业的重大事件：

1月27日

特朗普宣布对药品、计算机芯片和半导体征收新的进口关税，但未具体说明适用税率。

2月18日

特朗普宣布对药品和半导体征收至少25%的进口关税，该关税将在年内陆续生效。

2月26日

美国制药公司礼来(Eli Lilly)在一场有特朗普政府官员出席的活动中承诺，将在美国投资270亿美元(约合人民币1’935亿元)。

3月21日

强生公司(Johnson & Johnson)宣布未来四年将在美国投资550亿美元，建设四座新工厂。

4月1日

美国商务部依据《贸易扩张法》第232条款展开调查，旨在判定包括原料药、衍生物及成品在内的药品进口是否构成“国家安全”威胁。公众意见征询期截至5月7日，商务部须于12月27日前公布调查结果。报告发布后，总统有最长90天决定是否采取包括征收关税在内的措施。

2025年9月30日，美国华盛顿，特朗普在白宫椭圆形办公室宣布与辉瑞公司达成药品定价协议。后面是“为美国人降低药品价格”的示意牌。 Keystone

4月2日

药品是少数被排除在美国对57国实施的对等关税清单之外的产品之一。瑞士面临高达31%的关税威胁。

4月5日

瑞士制药巨头诺华(Novartis)宣布将在美国投资230亿美元，设立两个创新中心、四家生产工厂，并创造1’000个就业岗位，确保“所有面向美国患者的关键诺华药品都将在美国本土生产”。

4月8日

特朗普在共和党筹款晚宴上自称要宣布“重磅新闻”，暗示将对药品征收重税，并宣称：“我们会对药品加征关税，一旦实施，药企就会蜂拥回到美国，因为我们是最大的市场。”

次日，除中国以外所有国家面临的对等关税措施暂缓执行，暂缓期直至7月9日。

4月11日

32家跨国药企高管联名致函欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)，呼吁简化监管并支持欧洲制药业发展。

4月15日

特朗普签署行政命令(要求政府采取具体行动的指令)，通过“在处方药市场引入彻底的透明度和竞争”来降低药价。该行政命令旨在提高仿制药供应，并削减药品福利管理公司(PBM)的作用——这些中间商在美国负责协调保险公司、雇主与药企之间的药价谈判。

4月22日

瑞士制药巨头罗氏(Roche)宣布未来五年将在美国投资500亿美元，并表示最终将实现从美国出口至全球的产品总量超过当前对美出口量。

制药企业向美国作出了哪些承诺？ 至少有15家不同制药企业宣布了数十亿美元的投资计划，涵盖扩大研发能力、新建生产设施、以及在美国创造就业岗位等。这些企业包括生物技术公司、仿制药制造商和跨国药企。尽管部分承诺未设定时间表，但多数企业的承诺意味着其计划的推进时间将持续数年。

5月5日

特朗普签署行政命令，要求政府减少监管环节的拖延，并鼓励国内生产。

5月8日

英国与美国达成首份协议，设定15%基准关税。药品关税税率将取决于232条款下美国对药品进口展开的调查结果。

5月12日

特朗普签署行政命令，要求政府在品牌药定价上遵循最惠国待遇(MFN)价格政策。

该政策将药品价格与同类国家所支付的最低价格挂钩。药企需在30天内加入MFN定价机制。

2025年5月12日，特朗普签署了一项降低处方药成本的行政命令。美国国立卫生研究院院长Jay Bhattacharya、美国医疗保险和医疗补助服务中心行政长官Mehmet Oz出席了签署仪式。 Keystone

5月14日

法国药企赛诺菲(Sanofi)计划未来五年在美国投资至少200亿美元。

6月24日

挪威诺和诺德公司(Novo Nordisk)计划在北卡罗来纳州投资41亿美元。

7月8日

特朗普在内阁会议上威胁对药品征收200%关税，但表示“将在一年或一年半后实施”。

7月21日

英国-瑞典制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)宣布斥资500亿美元，在弗吉尼亚州建设其“全球最大单体制药投资项目”。

7月22日

日美贸易协定规定，若日本希望其商品的进口关税税率上限维持在15%，则需向美国政府指定的项目投资5’500亿美元。该税率将是美国各贸易伙伴中最低水平。仿制药不在协定范围内。

7月31日

特朗普致函17家制药企业，要求其在9月29日前作出具有约束力的承诺，确保药品价格符合最惠国待遇标准。

“若拒绝配合，我们将动用一切手段保护美国民众免受药品恶性定价侵害。” 美国总统特朗普7月31日的表态

8月21日

欧盟与美国正式确立15%的基础进口关税税率。自9月1日起，药品关税税率上限为15%，仿制药则被完全豁免。

9月17日

英国制药商葛兰素史克(GSK)投资12亿美元，并将于2026年在宾夕法尼亚州启动新工厂建设。

9月25日

特朗普总统宣布自10月1日起对进入美国的品牌药或专利药品征收100%关税，他在推文中强调：“除非企业正在美国境内建设制药工厂”。

9月29日

在特朗普要求17家制药商作出投资承诺的最后期限当天，辉瑞(Pfizer)宣布将在美国投资700亿美元，成为首家基于最惠国待遇药价政策与政府签署协议的药企。辉瑞将获得三年关税豁免，并将在2026年上线的直接面向消费者的网站TrumpRx.gov上销售部分药品，价格将比当前水平低约85%。

10月1日

原定对进入美国的专利保护药品征收100%关税的计划未予实施。

辉瑞公司董事长兼首席执行官阿尔伯特·布尔拉(Albert Bourla)于2025年9月30日与美国达成协议。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)在最后期限前两天表示：“在与这些公司谈判期间，我们会坚持推进谈判直到完成，因为这对美国人民至关重要。”

10月10日

阿斯利康宣布将在美国投资500亿美元，并与政府签署基于最惠国待遇药价政策的协议，使其产品在三年内被免征关税。

10月16日

德国默克公司(美国名为EMD Serono)的体外受精药物将在TrumpRx.gov网站上以折扣价销售，此前该公司与美国政府达成协议，使其产品被免征关税。

11月6日

礼来和诺和诺德两家药企同意降低其糖尿病和减肥药物的价格，并获得三年关税豁免期。

11月15日

瑞士、列支敦士登与美国发表联合声明，规定美国对包括药品在内的商品实施的对等关税税率不超过15%。

作为交换，列支敦士登将在美国投资3亿美元，瑞士企业将在美国50个州投资至少2’000亿美元。其中三分之一投资将于2026年底前完成，其余部分将在未来五年内完成。

美国关税影响中国原料药出口 近年来，随着特朗普政府将医药供应链纳入国家安全范畴，尤其是启动了依据《贸易扩展法》第232条(Section 232)对进口药品及其原料药(API)的调查。 在这一背景下，中国作为全球重要的原料药生产与出口国，其行业尤其面临两方面风险：一是美国若对此类原料或成品药品加征关税，将直接压缩其在美市场的利润空间； 二是供应链调整及“去中国化”趋势，将迫使中国企业重新梳理产业链、升级至中高附加值环节，从而增加成本与转型挑战。 从政策工具的角度来看，美国将“制造在美国”、“用最惠国定价(MFN)”等条件作为制药企业在美投资与免税的前提，这种以投资换取关税豁免的机制，会提升中国原料药供应商被替代的可能性。 随着美国要求药企承诺将制造环节回流美国、并将价格与欧美最低水平挂钩，中国原料药出口企业必须面对议价能力下降的压力。

(编辑：Virginie Mangin/gw，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

