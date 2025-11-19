Timeline: Wie Trump die Pharmaindustrie 2025 auf den Kopf stellte

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am 12. Mai 2025 eine Durchführungsverordnung zur Senkung der Medikamentenkosten. Keystone

US-Präsident Donald Trumps geplante Zölle auf Arzneimittel haben die Branche erschüttert. Hier ist eine Timeline der Entwicklungen, die diesen Sektor seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 betroffen haben.

11 Minuten

Aylin Elçi

Aylin Elçi

Von innovativen Behandlungen bis zum ungleichen Zugang zur Medizin: Ich berichte über Gesundheitsthemen und behalte das "Health Valley" der Schweiz im Auge. Ich bin Schweizerin und Türkin und habe einen Hintergrund in Kommunikation, Journalismus und Fotographie. Bevor ich zu SWI swissinfo.ch kam, habe ich bei Euronews über Technologie und Gesundheit berichtet. Meine Arbeit wurde in internationalen Medien wie Fayn Press, Mediapart, Le Temps und Times of Malta veröffentlicht.

Traditionell undurchsichtige Verhandlungen über Arzneimittelpreise haben dazu geführt, dass Amerikanerinnen und Amerikaner im Durchschnitt zwei- bis dreimal mehr für patentierte Medikamente bezahlen als Europäerinnen und Europäer.

US-Präsident Donald Trump hat alle Register gezogen und nutzt Zölle (von denen Arzneimittel historisch ausgenommen waren) als Verhandlungsinstrument, um Branchenführer zu zwingen, die Preise zu senken und die Produktion wieder in seinem Land anzusiedeln.

Infolgedessen haben Pharmaunternehmen Investitionen in Milliardenhöhe in den USA angekündigt. Einige Hersteller haben auch erklärt, dass sie die Preise für Konsumentinnen und Konsumenten senken wollen, indem sie den Zwischenhandel umgehen.

Die meisten pharmazeutischen Produkte sind nach wie vor von Zöllen ausgenommen, und grosse Hersteller werden wahrscheinlich in der Lage sein, Schocks zu absorbieren. Fachleute prognostizieren jedoch, dass kleinere Unternehmen am härtesten getroffen werden könnten.

In der Schweiz machen pharmazeutische Produkte fast 40% aller Exporte aus, aber das Land hat Mitte November ein Abkommen mit den USA ausgehandelt, wonach seine Arzneimittelhersteller keinem Zoll von mehr als 15% unterliegen werden.

Wichtige Ereignisse für die Pharmaindustrie seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar 2025

27. Januar: Trump kündigt neue Einfuhrzölle auf Arzneimittel, Computerchips und Halbleiter an, ohne die geltenden Sätze zu spezifizieren.

18. Februar: Trump kündigt bevorstehende Zölle von mindestens 25% auf Arzneimittel und Halbleiter an, die im Lauf des Jahres in Kraft treten sollen.

26. Februar: Der amerikanische Arzneimittelhersteller Eli Lilly verpflichtet sich an einer Veranstaltung mit Rednerinnen und Rednern aus der Trump-Regierung zu Investitionen in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar (21,5 Milliarden Franken) in den USA

21. März: Johnson & Johnson gibt bekannt, dass das Unternehmen plane, in den nächsten vier Jahren 55 Milliarden Dollar zu investieren, um vier neue Werke in den USA zu bauen.

1. April: Das US-Handelsministerium leitet eine Untersuchung gemäss Section 232 ein, um festzustellen, ob die Einfuhr von Arzneimitteln, einschliesslich aktiver pharmazeutischer Inhaltstoffe, Derivate und Fertigprodukte, eine Bedrohung für die «nationale Sicherheit» darstellt.

US-Präsident Donald Trump steht neben einem Schild zur Senkung der Arzneimittelpreise für Amerikanerinnen und Amerikaner, als er ein Arzneimittelpreis-Abkommen mit Pfizer im Oval Office des Weissen Hauses in Washington, DC, USA, am 30. September 2025 ankündigt. Keystone

2. April: Pharmazeutika gehören zu einer Handvoll von Produkten, die von gegenseitigen amerikanischen Zöllen ausgenommen sind und 57 Länder ins Visier nehmen. Die Schweiz ist von Abgaben in Höhe von 31% bedroht.

5. April: Der Schweizer Pharmariese Novartis gibt eine Investition in der Höhe von 23 Milliarden US-Dollar in den USA bekannt, um zwei Innovationszentren und vier Produktionsstätten zu errichten und 1000 Arbeitsplätze zu schaffen, damit «alle wichtigsten Novartis-Medikamente für amerikanische Patientinnen und Patienten in den USA hergestellt werden».

8. April: In einer als «Breaking News» bezeichneten Ankündigung bei einer Spendengala für die Republikanische Partei deutet Trump einen «grossen Zoll auf Pharmazeutika» an und erklärt: «Wir werden Zölle auf unsere Pharmazeutika erheben, und sobald wir das tun, werden sie in Strömen in unser Land zurückkommen, weil wir der grosse Markt sind.»

Am nächsten Tag werden gegenseitige Zölle auf alle Länder mit Ausnahme Chinas bis zum 9. Juli ausgesetzt.

11. April: Führungskräfte von 32 Pharma-Multis unterzeichnen einen Brief, in dem sie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auffordern, Vorschriften zu vereinfachen und die Industrie in Europa zu unterstützen.

15. April: Trump unterzeichnet einen Exekutivbefehl (eine Anweisung, welche die Regierung auffordert, bestimmte Massnahmen zu ergreifen), um Arzneimittelpreise zu senken und damit «radikale Transparenz und Wettbewerb auf dem Markt für verschreibungspflichtige Arzneimittel» schaffen will.

Der Befehl soll die Verfügbarkeit von Generika erhöhen und die Pharmaceutical Benefit Managers (PBMs) – Vermittlerinnen und Vermittler, die Preise zwischen Versicherern, Arbeitgebern und Arzneimittelherstellern in den USA aushandeln – einschränken.

22. April: Der Schweizer Pharmariese Roche gibt eine 50-Milliarden-Dollar-Investition in den USA über die nächsten fünf Jahre bekannt und erklärt, dass er schliesslich die Kapazität haben werde, mehr Produkte aus den USA in den Rest der Welt zu exportieren, als er derzeit in die USA verschifft.

Welche Zusagen haben Pharmaunternehmen den USA gemacht? Mindestens 15 verschiedene PharmaunternehmenExterner Link haben Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt, die von der Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten über den Bau neuer Produktionsstätten bis hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA reichen. Dazu gehören Biotech-Firmen, Generikahersteller und multinationale Konzerne. Während einige Verpflichtungen keinen Zeitplan enthalten, geben die meisten Unternehmen Zusagen ab, was bedeutet, dass sich ihre Pläne über mehrere Jahre erstrecken werden.

5. Mai: Trump unterzeichnet ein Dekret, durch das die Verwaltung die behördlichen Verzögerungen abbauen und die heimische Produktion fördern soll.

8. Mai: Das Vereinigte Königreich verhandelt das erste Abkommen mit den USA mit einem Grundzolltarif von 15%. Die Arzneimitteltarife hängen von der Untersuchung der Arzneimittelimporte in die USA gemäss Abschnitt 232 ab.

12. Mai: Trump unterzeichnet ein Dekret, durch das die Verwaltung die Meistbegünstigungs-Preise (MFN) für Markenmedikamente befolgen soll.

Die Politik passt die Preise an die niedrigsten Preise an, die von gleichwertigen Ländern gezahlt werden. Die Hersteller haben 30 Tage Zeit, um dem MFN-Programm beizutreten.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnet am 12. Mai 2025 eine Durchführungsverordnung zur Senkung der verschreibungspflichtigen Medikamentenkosten, während Jay Bhattacharya, Direktor der National Institutes of Health, Mehmet Oz, Administrator für die Centers for Medicare & Medicaid Services, Robert Kennedy Jr, US-Gesundheitsminister, und Marty Makary, der Kommissar für die U.S. Food and Drug Administration (FDA), zusehen. Keystone

14. Mai: Der französische Pharmahersteller Sanofi plant, in den nächsten fünf Jahren mindestens 20 Milliarden US-Dollar in die USA zu investieren.

24. Juni: Das norwegische Unternehmen Novo Nordisk plant, 4,1 Milliarden US-Dollar in North Carolina zu investieren.

8. Juli: Trump droht während einer Kabinettssitzung mit 200-prozentigen Zöllen auf Arzneimittel, aber erst «in einem Jahr oder anderthalb Jahren».

21. Juli: Der britisch-schwedische Pharmariese Astra Zeneca kündigt 50 Milliarden US-Dollar für seine «grösste einzelne Produktionsinvestition der Welt» an, die im Bundesstaat Virginia errichtet wird.

22. Juli: Ein Handelsabkommen zwischen Japan und den USA plant japanische Investitionen in Höhe von insgesamt 550 Milliarden US-Dollar in Projekte, die von der US-Regierung ausgewählt werden, wenn Japan Importzölle von maximal 15% auf seine Waren sehen möchte. Dies wären die niedrigsten Sätze unter den amerikanischen Handelspartnern. Generika sind vom Abkommen ausgenommen.

31. Juli: Trump sendet 17 Pharmaunternehmen Schreiben mit verbindlichen Verpflichtungen zu, die sie bis zum 29. September eingehen müssen, um sich den MFN-Preisen anzupassen.

«Wenn Sie sich weigern, Massnahmen zu ergreifen, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die Amerikaner vor missbräuchlichen Preispraktiken bei Arzneimitteln zu schützen.» US-Präsident Donald Trump am 31. Juli.

21. August: Die Europäische Union und die USA legen einen Basiszollsatz von 15% auf Importe fest. Arzneimittel sind auf 15% begrenzt und Generika sind ab dem 1. September ausgenommen.

17. September: Der britische Hersteller GSK investiert 1,2 Milliarden US-Dollar, um 2026 mit dem Bau einer neuen Fabrik in Pennsylvania zu beginnen.

25. September: Trump kündigt ab dem 1. Oktober Zölle von 100% auf Marken- oder patentgeschützte Arzneimittel an, die in die USA eingeführt werden, «ausser wenn ein Unternehmen seine pharmazeutische Produktionsanlage in Amerika BAUT», schreibt er.

29. September: Am letzten Tag für die 17 Arzneimittelhersteller, die Briefe von Trump erhalten haben, um Zusagen in den USA zu machen, gibt Pfizer eine Investition von 70 Milliarden US-Dollar im Land bekannt und wird zum ersten Pharmaunternehmen, das einen Vertrag mit der Regierung auf Grundlage der MFN-Politik unterzeichnet.

Das Unternehmen ist für einen Zeitraum von drei Jahren von Zöllen befreit und wird einige seiner Medikamente auf der Website Trumprx.gov, die 2026 lanciert werden soll, für etwa 85% weniger als den aktuellen Preis direkt an Konsumentinnen und Konsumenten verkaufen.

1. Oktober: Die geplanten Zölle von 100% auf patentgeschützte Medikamente, die in die USA eingeführt werden, werden nicht wie geplant angewendet.

Albert Bourla, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Pfizer, schloss am 30. September 2025 ein Abkommen mit den USA. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

«Während wir mit diesen Unternehmen verhandeln, werden wir [die Gespräche] weiterlaufen lassen und diese Verhandlungen abschliessen, denn sie sind das Wichtigste für das amerikanische Volk», sagt Handelsminister Howard Lutnick zwei Tage vor Ablauf der Frist.

10. Oktober: Astra Zeneca kündigt eine Investition von 50 Milliarden US-Dollar in den USA an und unterzeichnet einen Vertrag mit der Regierung auf Grundlage der MFN-Politik, wodurch die Produkte des Unternehmens für drei Jahre von Zöllen befreit werden.

16. Oktober: In-vitro-Fertilitätsmedikamente des deutschen Herstellers Merck, in den USA als EMD Serono bekannt, sollen nach einem Abkommen mit der US-Regierung, welches das Unternehmen von Zöllen befreit, auf Trumprx.gov zu einem reduzierten Preis verkauft werden.

6. November: Die Hersteller Eli Lilly und Novo Nordisk erklären sich bereit, die Preise ihrer Diabetes- und Abnehm-Medikamente zu senken, und erhalten einen dreijährigen Aufschub von Zöllen.

15. November: Die Schweiz, Liechtenstein und die USA veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung, die festlegt, dass amerikanische Gegenzölle 15% nicht überschreiten werden, auch nicht für pharmazeutische Produkte.

Im Gegenzug soll Liechtenstein 300 Millionen US-Dollar und Schweizer Unternehmen sollen mindestens 200 Milliarden US-Dollar in allen 50 US-Bundesstaaten investieren. Ein Drittel dieser Investitionen soll bis Ende 2026 erfolgen, der Rest innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Editiert von Virginie Mangin/gw, Übertragung aus dem Englischen mithilfe von Deepl: Christian Raaflaub

