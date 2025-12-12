瑞士民众最担忧医疗成本与老年财务保障

瑞银集团(UBS)最新发布的《瑞银忧虑晴雨表》(UBS Worry Barometer)显示，医疗成本仍是瑞士民众最主要的担忧事项，其次是气候变化与养老保障。美国总统唐纳德·特朗普的任期首次跻身十大忧虑事项之列。

在2025年的《瑞银忧虑晴雨表》中，多达45%的受访者表示最担心医疗体系，尤其是医疗保险保费。环境保护/气候变化和养老保障各令约三分之一的受访者感到忧虑。尽管瑞士已推出多项改革，例如新增第13个月的养老金发放，但老年阶段的财务安全依旧是长期难解的问题。

根据这次具有代表性的调查，对特朗普总统任期的担忧出现尤为显著的上升：在他就职仅数月后，该议题从2024年的第41位跃升至第8位，是本次晴雨表中变化最大的问题。对俄乌战争及中东局势的担忧，也较去年明显增加。

报告显示，移民与人员自由流动(30%)、庇护议题(27%)依旧位列最让瑞士民众忧心的议题之中。约四分之一的受访者担忧瑞士与欧盟的关系，并认为其“明显变得更为重要”。

《瑞银忧虑晴雨表》由伯尔尼研究机构gfs.bern执行。2025年7-8月间，来自全瑞士的2190名选民接受了调研，统计抽样误差为±2.1个百分点。

