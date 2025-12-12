瑞士民众最担忧医疗成本与老年财务保障
瑞银集团(UBS)最新发布的《瑞银忧虑晴雨表》(UBS Worry Barometer)显示，医疗成本仍是瑞士民众最主要的担忧事项，其次是气候变化与养老保障。美国总统唐纳德·特朗普的任期首次跻身十大忧虑事项之列。
在2025年的《瑞银忧虑晴雨表》中，多达45%的受访者表示最担心医疗体系，尤其是医疗保险保费。环境保护/气候变化和养老保障各令约三分之一的受访者感到忧虑。尽管瑞士已推出多项改革，例如新增第13个月的养老金发放，但老年阶段的财务安全依旧是长期难解的问题。
根据这次具有代表性的调查，对特朗普总统任期的担忧出现尤为显著的上升：在他就职仅数月后，该议题从2024年的第41位跃升至第8位，是本次晴雨表中变化最大的问题。对俄乌战争及中东局势的担忧，也较去年明显增加。
报告显示，移民与人员自由流动(30%)、庇护议题(27%)依旧位列最让瑞士民众忧心的议题之中。约四分之一的受访者担忧瑞士与欧盟的关系，并认为其“明显变得更为重要”。
《瑞银忧虑晴雨表》由伯尔尼研究机构gfs.bern执行。2025年7-8月间，来自全瑞士的2190名选民接受了调研，统计抽样误差为±2.1个百分点。
瑞银忧虑晴雨表由瑞士调研机构gfs.bern每年执行，自1970年代以来已持续近50年。其目标是识别瑞士人最关注的社会、经济与政治议题，反映长期趋势与年度变化。
2025年瑞士人最担心的20件事分别为(关注度由高至底)：医疗体系与医疗保险保费、环境保护与气候变化、退休与养老保障、移民与人员自由流动、庇护问题、瑞欧关系、住房成本上涨、唐纳德·特朗普出任美国总统、能源议题、乌克兰战争、新贫困、社会保险体系、瑞士中立性、人身安全、税收负担、通胀、社会凝聚、交通堵塞、网络安全，以及中东冲突。
各年龄层都将医疗成本视为最大负担，但年轻人更关注环境、住房与养老，中年群体更看重移民政策，65岁以上群体则对瑞欧关系特别敏感。
