美國關稅陰影下的瑞士醫療器材產業

在瑞士瓦萊州(Valais)一家骨科手術用品領先製造商Gomina公司，一名員工正在檢查一把往復式外科手術鋸片。瑞士是醫療器材企業高度集中的國家之一。 Keystone / Gaetan Bally

2025年，美方對中國、歐洲等主要經濟體的貿易政策持續搖擺。自4月起，美國宣布對來自中國的醫療設備、電子產品等加徵高達145%的關稅總額，隨後在5月，美方宣布暫停部分關稅措施，為期90天。同時，美國也在「互惠關稅」框架下對歐洲和瑞士進口商品多次調整稅率，從最初擬定的31%關稅回落至當前暫緩執行的狀態。預計整體關稅政策的走向將於7月15日後進一步明確。

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Aylin Elçi

我主要负责报道健康议题，从创新疗法到医疗服务资源获取的不平等，在我的报道中均有涉猎。此外，我还关注瑞士“健康谷”。 我是瑞士裔土耳其人，拥有传播学、新闻学以及摄影学教育背景。在加入瑞士资讯之前，我曾在欧洲新闻台(Euronews)负责报道科技和健康问题，且作品曾发表于Fayn Press、Mediapart、瑞士《时报》(Le Temps)以及Times of Malta等多家国际媒体。

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在這樣全球經濟與貿易格局動盪的情況下，瑞士製造的胰島素注射筆和骨科植入物也被捲入漩渦之中，但關稅對該行業的具體影響尚不明朗。

這些企業可能不會像製藥巨頭諾華(Novartis)與羅氏(Roche)那樣開發重磅藥物或成為報紙頭條的常客，卻是全球醫療體系的隱形支柱。醫療器材涵蓋從診斷、預防、監測到治療所需的各類產品，如用於骨科植入的螺絲及手術專用精密工具。

醫療器材顧問公司Confinis的執行長安德烈亞·比亞休奇(Andrea Biasiucci)指出：「瑞士具備極具吸引力的勞動制度框架，得益於其大學長期位居全球前十，以及眾多跨國公司在此設立辦事處或總部，因此其創新能力十分出眾。」據他透露，2023年瑞士醫療器械企業多達1’400個規模，這樣一個高度高度的國家，其密度是高1’400家，對於這樣一個國土面積不大的國家來說，其密度可謂是極高。 但瑞士醫療器材製造商目前對未來成本充滿不確定，他們在觀望美國對瑞士出口產品加徵關稅幅度的進一步消息。最初，美國總統川普於4月2日宣布了一系列報復性關稅措施，瑞士被列為徵收31%進口稅的對象(英、法)，這一稅率遠高於最初對歐盟設定的20%。一週後，美國總統又改變立場，宣布暫停對瑞士和歐盟徵收進一步的對等關稅，直至7月9日。

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比亞休奇表示：「這是一個令人擔憂的時刻，因為瑞士的生產成本本來就高，而且國家規模較小，企業難以像競爭對手那樣擴大產能。31%的關稅幾乎會徹底扼殺瑞士公司在美國市場銷售產品的機會。」

目前，美國對來自瑞士和歐洲的商品徵收10%的關稅。儘管這確實帶來了一些問題，但一般認為尚不構成重大威脅。然而，由於川普經常改變立場，例如就在不久之前，他還威脅要對歐盟所有商品徵收高達50%的關稅，因此整個產業的前景仍充滿不確定性。

「高度複雜」的供應鏈

儘管歐盟依舊是瑞士最大的出口市場，但瑞士生產的50萬件醫療器材中，有23%銷往北美，其中主要是美國。 2024年瑞士對美醫療器材出口總額達28億瑞郎(約人民幣247.1億元)。若徵收31%關稅，相關製造商及買家將承擔超過8億瑞郎(約人民幣70.6億元)的額外費用。

「很明顯，一旦徵收關稅，就會成為自由貿易的障礙，因為總得有人為此買單。」瑞士醫療科技協會Swiss Medtech的副主任丹尼爾·德爾福斯(Daniel Delfosse)表示。

此外，歐洲醫療科技協會(MedTech Europe)指出，醫療器材的價值鏈高度複雜且跨越多國。美國醫械協會(American medical device association)也曾發表類似的意見。

《金融時報》近期報告舉例，一台普通的美國產輸液泵，其電子零件、樹脂等組件可能來自美國、墨西哥、哥斯大黎加、德國、中國、匈牙利、印度及義大利等20多個國家；在歐洲，這些零件則可能來自40多個國家、​​4’000多家供應商。

「我們可能會不只一次遭遇關稅，而是多次受到衝擊，」歐洲醫療科技協會總幹事赫蘇斯·魯埃達·羅德里格斯(Jesús Rueda Rodríguez)在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，並強調關稅將影響全球各地的製造商。

德國跨國公司西門子醫療(Siemens Healthineers)、荷蘭製造商飛利浦(Philips)以及美國巨頭通用醫療(GE HealthCare)等醫學影像設備領域的醫療器材巨頭和競爭者，均在上個月的財報電話會議中宣布，由於關稅影響，他們已下調了2025年的業績預期。

注射筆

注射筆這一類醫療器材近年來備受關注，每天為數百萬患者提供減重、胰島素注射及輔助生殖等服務。

據供應鏈技術公司Sphera報告顯示，全球612家注射筆零件供應商中，瑞士佔據177家，位居全球首位，瑞士因此成為全球注射筆生產重鎮。

總部位於索洛圖恩州(Solothurn)的Ypsomed是全球注射筆領域領導者之一。該公司表示，目前美國進口關稅變化不會對他們造成直接影響，因為這些注射筆主要從瑞士和德國工廠供應歐洲和亞洲，只有約10%的產品直接銷往美國。

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根據Ypsomed的發言人介紹，其客戶包括生產Ozempic和Wegovy等減重及糖尿病藥物的諾和諾德公司(NovoNordisk)，而其供應鏈的管理，包括注射筆的填裝環節，都是由客戶方負責的。

在第一季度的媒體發布會上，這家集團的執行副總裁兼首席財務官、丹麥人卡斯滕·蒙克·克努森(Karsten Munk Knudsen)表示，最近公佈的關稅並未實質性地改變其對2025年的財務預期，但他指出，「潛在的擴大化」可能會對公司及其所在行業產生負面影響。他沒有說明這些關稅將如何影響公司的供應鏈。

生產遷移與關稅豁免

專家認為，避免反覆無常的關稅的最佳方式是將生產遷往美國，但這項舉措需要提前規劃，正如Ypsomed的競爭對手SHL Medical以及牙科植入物製造商Straumann所做的那樣。Straumann的發言人表示，在北美設有四個生產基地，並擁有全球化生產網絡。他說：「我們在美國銷售的解決方案中很大一部分已在美國本地生產。」該公司於2005年在馬薩諸塞州設立了其北美總部，這也是其在瑞士以外的第一個生產基地。

但對佔瑞士醫療器材產業90%以上的微型或小型企業來說，將生產線遷往美國並不可行。歐洲醫療技術協會的德爾福斯表示：「如果你不再想在瑞士生產，而想改在美國生產，那也不可能那麼快完成轉移。」他說這主要是因為醫療器材要在美國上市，必須獲得美國食品藥物管理局(FDA)的批准。根據器械的複雜程度，這個審批過程通常需要四到六個月。

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儘管Straumann公司沒有具體說明其在美國設廠花費了多長時間，但其他在醫療技術領域活躍的歐洲公司將生產設施遷往或新建於美國，通常需要一到三年時間。

「如果你已經在美國設有生產設施，確實會更快一些，但大多數中小企業並沒有這樣的條件，所以事情並不像說一句’好吧，我們把生產轉到美國去’那樣簡單。」

其他一些公司則寄望於1976年《內羅畢議定書》(Nairobi Protocol)以規避關稅。助聽器解決方案的重要製造商之一索諾瓦Sonova就是其中之一，該公司在中國、越南和瑞士生產設備。該國際協議為殘障人士使用的設備提供免稅待遇，包括視聽輔助設備、點字器材以及在教育場所使用的專用醫療設備。根據《美國聯邦公報》(US Federal Register)和美國海關與邊境保護局的信息，醫療設備目前仍然享有關稅豁免。

調整策略與持久抗爭

「這些關稅的本意是為了在美國創造就業機會，並抑制其他地區的生產，但對於像瑞士精密醫療器材這樣一個高技能市場來說，實施起來可能會非常複雜，」Confinis醫療器材諮詢公司的比亞休奇表示。即使這些製造商在供應鏈中扮演關鍵角色，但如果無法有效抵消關稅的影響，他們最終將不得不壓縮利潤空間以維持器械價格不變，或將成本上漲轉嫁給買家或病患。

為了緩和美國的立場，瑞士表示將向美國食品藥物管理局批准的醫療器材開放本國市場。目前在瑞士銷售的設備僅限於符合歐洲法規的產品。這意味著，在瑞士境內開發製造、用於出口美國的醫療設備，反而無法在瑞士國內銷售。

「我們目前的首要目標是盡可能壓低關稅，」瑞士醫療科技協會的德爾福斯表示。該協會一直在為推動這項政策變更而積極奔走。

(編輯：Virginie Mangin/ac，編譯自英文：樊樺/xy，繁體校對：盧品妤)