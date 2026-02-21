菲参议员登中业岛 吁联合抗中国南海主权声索

（法新社菲律宾中业岛21日电） 经常直言批评中国的菲律宾参议员洪迪薇今天登上南海的中业岛，她呼吁马尼拉深化与他国防御关系及「持续」反抗中国在南海的主权主张，还说菲律宾应高度关切台海冲突。

中业岛（Thitu Island）位于菲律宾巴拉旺岛（Palawan）西方约450公里处，是据信蕴藏丰富天然资源但有主权争议的南沙群岛一部分。岛上住有约400名菲律宾人，主要是渔民家庭；中国指控他们非法居住当地。

洪迪薇（Risa Hontiveros）今天与数名菲律宾记者搭乘2个多小时飞机抵达中业岛。她登岛后接受法新社访问时说，她相信菲律宾人不准备放弃「西菲律宾海（West Philippine Sea）任何一部分」，「我们有必要持续外交与政治上的反制」。

她表示，菲律宾近几年与美国的条约关系更加紧密，她欢迎这样的发展，但希望有更多「志同道合国家」加入行列，「我们有必要与（他国）持续发展安全与防卫关系，包括进行联合巡逻」。

1名法新社记者搭乘第2架前往中业岛的飞机采访时，从机上目击中国海军舰艇与海警船在这座岛的附近巡逻。洪迪薇也注意到，在她降落前，她手机萤幕上的符号变成了中文字。

洪迪薇表示，她这趟访问带来了基本物资和医疗服务，以协助中业岛发展。

受访时表示不排除参选总统的洪迪薇，被问到美国和中国为了台湾而爆发冲突的可能性，她说菲律宾应该「非常关切」，尤其是其最北端的巴丹群岛（Batanes）离台湾很近。

洪迪薇表示：「我们有许多同胞在那里工作，因此更应该积极主动…坚持以和平方式来解决冲突。」