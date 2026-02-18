菲律宾副总统杜特蒂 宣布参加2028年大选

（法新社马尼拉18日电） 菲律宾副总统萨拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天宣布将角逐2028年的总统大位。

杜特蒂今天表示，她愿意奉献自己的「生命、力量与未来」为国家服务。

菲律宾是一个拥有1.16亿人口的东南亚国家。独立民调将杜特蒂列为2028年菲律宾总统大选的有力竞争者。

依菲律宾宪法规定，总统仅能担任一届6年任期，这代表现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）无法寻求连任。

杜特蒂是前总统罗德瑞戈．杜特蒂（Rodrigo Duterte）女儿，其父目前因任内发动血腥扫毒行动涉及犯下反人类罪行，近日将在海牙国际刑事法院受审

杜特蒂与总统小马可仕长期对立，去年杜特蒂遭国会提出弹劾，但菲律宾最高法院以程序问题为由驳回案件。

杜特蒂在简短谈话中指控小马可仕贪腐，表示两人在2022年大选中短暂结盟并以压倒性胜利胜出，但小马可仕未兑现当初承诺。

她说：「在我们任期最初几个月，我就已看出小马可对竞选期间承诺的缺乏诚意，也未能履行他对国家所宣誓的责任。」

雅典耀政策中心（Ateneo Policy Center）资深研究员尤辛戈（Michael Henry Yusingco）表示，杜特蒂此时宣布参选风险很大，但家族在民答那峨岛拥有稳定支持力量，让她在大选中有着明显优势。

尤辛戈说：「传统观点会认为她是最有可能胜选的人。民调数据对她有利。」但他也补充指出，她父亲的缺席可能使部分支持者却步。

尤辛戈还说，小马可仕政府接下来可能会更加公开地对杜特蒂采取敌对态度。

依菲律宾宪法，弹劾案一旦成立，将由参议院审理；若被判有罪，杜特蒂将被禁止从政，并丧失角逐总统大位的资格。