菲律宾启用韩国企业营运造船厂 韩方打造美韩战略枢纽

（法新社马尼拉2日电） 菲律宾今天启用韩国企业在苏比克湾营运的一座造船厂，菲国总统小马可仕将此视为振兴国内造船业的一环，韩国营运方则将此定位成与美国扩展关系的「战略枢纽」。

韩联社报导，HD现代韩国造船海洋工程公司（HD KSOE）今天表示，该公司已在菲律宾启动首项船舶建造计画。HD KSOE是HD现代（HD Hyundai）旗下控股子公司。

根据韩联社与法新社，HD KSOE在位于菲律宾苏比克湾（Subic Bay）的造船厂举行钢板切割仪式，启动一项11.5万吨石化运输船的建造工程。

小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、韩国驻菲大使李相和（Lee Sang-hwa,音译）及美国驻菲大使卡尔森（MaryKay Carlson）出席这项动工仪式。

小马可仕表示，随着这座新设施启用，菲律宾政府正在国内「振兴造船业」，产能将几乎翻倍，达到250万吨。

HD现代发表声明指出，在由中国主导的散装货船及油轮领域，这座菲律宾造船厂将「扮演重新夺回竞争力的至关重要角色」。

HD现代还提及，该公司致力将这座造船厂定位成「让美国造船再次伟大（Make American Shipbuilding Great Again, MASGA）计画的战略枢纽」。

川普政府为振兴美国造船业，并在造船实力上追赶中国，正推动「让美国造船再次伟大」计画。