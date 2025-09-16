The Swiss voice in the world since 1935

菲律宾：中国海警黄岩岛附近水炮攻击致1人受伤

此内容发布于
2 分钟

（法新社马尼拉16日电） 菲律宾表示，一艘中国海警船今天在南海黄岩岛附近，以水炮攻击渔业与水产资源局的一艘渔船支援船，造成驾驶台窗户破裂，导致一人受伤。

菲律宾海岸防卫队发言人在声明中指出，两艘中国海警船于追逐正为渔业与水产资源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）执行对渔民运送补给品任务的达图．贡拜．皮亚号（BRP Datu Gumbay Piang）时，动用水炮攻击。事发地点靠近北京控制的黄岩岛。

这起事件是中国与菲律宾在南海这个重要水域中一连串冲突的最新一起。尽管国际裁决认定中国的主权主张毫无法律依据，北京仍坚称拥有几乎整个南海的主权。

海岸防卫队西菲律宾海（West Philippine Sea）事务发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示：「这次具侵略性行径持续约29分钟，导致驾驶台后方窗户玻璃破裂，以及船长舱隔间受损等重大毁损。」

西菲律宾海是菲律宾政府对己方在南海声索区域的称呼，范围涵盖菲律宾向南海延伸出去的200海里专属经济区。

塔瑞耶拉同时表示，一名船员「因水炮造成玻璃碎裂而受伤」。菲律宾海岸防卫队发布照片显示，一名男子耳部有明显撕裂伤。

中国海警今天则发布声明，指控菲律宾船只「故意冲撞」中国海警船。

