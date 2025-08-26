萨尔瓦多男成美国打击移民争议焦点 法官暂阻驱逐

（法新社巴尔的摩25日电） 萨尔瓦多移民男子阿布雷戈贾西亚先前遭美国政府错误驱逐又返美后，今天再次遭到逮捕，且恐被遣送至非洲国家乌干达，不过联邦法官今天暂时阻止他再被驱逐。

阿布雷戈贾西亚（Kilmar Abrego Garcia）正处于美国总统川普（Donald Trump）打击移民行动的争议核心，他今年3月被错误驱逐到萨尔瓦多，后来又被送回美国。

美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）在社群平台X发文表示，阿布雷戈贾西亚今天在巴尔的摩（Baltimore）被移民暨海关执法局（ICE）逮捕。

国土安全部宣布，将把阿布雷戈贾西亚驱逐至乌干达。

现年30岁的阿布雷戈贾西亚6月被送回美国后，又因被控人口走私而遭到监禁，上周才自田纳西州监狱获释，并获准返回他在马里兰州的家等待审判。

他被要求于今天在巴尔的摩向移民暨海关执法局报到，这是他从监狱获释的条件之一。

他其中一名律师桑多华－莫申伯格（Simon Sandoval-Moshenberg）指出，他的当事人赴约时遭移民暨海关执法局带走拘留。

阿布雷戈贾西亚的律师立即提起诉讼，对当局要再度驱逐他的举措提出异议。美国联邦地区法院法官希尼斯（Paula Xinis）今天暂时阻止他被逐出美国，并将对此案进行进一步听审。