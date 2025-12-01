被控贿赂前韩国第一夫人 「统一教」会长出庭否认不法

（法新社首尔1日电） 首尔中央地方法院今天对「世界和平统一家庭联合会」（旧统一教）会长韩鹤子涉嫌行贿前第一夫人金建希等罪名一案进行首次庭审，韩鹤子坐着轮椅出庭，否认所有指控。

现年82岁的被告韩鹤子今年9月遭逮捕，此事在「世界和平统一家庭联合会」引发强烈震撼。该会宣称全球拥有1000万名信徒，并掌控庞大的商业帝国。

获信徒尊称为「真母」的韩鹤子被指控以礼物行贿前总统尹锡悦的妻子金建希，包括名牌手袋与钻石项炼。韩鹤子也面临对一名与尹锡悦有关的国会议员提供现金的贪腐指控。

根据庭审记录，辩护律师否认她曾向金建希或该名国会议员行贿，坚称这些礼物是由前教会人员自行安排，未经她知情或同意。

辩护律师说：「我们不承认任何指控。」

检方则驳斥，称韩鹤子的所作所为「极其恶劣」。

他们指出，教会信徒在财务困难下仍向教会捐款，但这些款项却被用于「支付保释金以及从事不法政治交易」。

另一宗案件的审判将在12月9日开庭，韩鹤子面临违反政党法的指控。

检方认为，她曾指示超过2000名教会信徒加入尹锡悦所属的「国民力量党」（People Power Party），试图左右党内大会的结果。