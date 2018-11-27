此内容发布于2018年11月27日 上午10:45 最后更新 - 2018年11月27日 -10:45

经过一个漫长的夏季之后，瑞士部分地区正享受大雪降临。 (Keystone)

瑞士的住宿替代产业今夏业务表现良好，目前预订数量提示冬季业务将保持稳健态势。根据近期调查显示，来自德国的住宿客人在数量上有所增长，这被认为是瑞士该行业业务上涨的主要驱动力；不过，客人在瑞士的停留天数也有所缩短。



瑞士Parahotellerie(德)外部链接是一个专注于标准酒店以外的住宿行业利益集团。它在本周一发布的新闻稿中宣告了“德国客户”的回归。 这个结论基于该组织的成员机构进行的一项调查，这些成员机构包括Interhome、Reka、Swiss Youth Hostels、TCS Camping和Bed and Breakfast Switzerland。



Interhome Switzerland提供度假屋和公寓的出租，与去年同期相比，该公司今年冬季收到的预订数量增长了12.2%，而圣诞节和新年前后两周的预订量则增加了30%，这表明这家公司已从需求增长中受益。



Interhome Switzerland的负责人罗杰·穆勒(Roger Müller)谈到“德国客户的大规模回归”时表示，瑞士全国各地都出现了这种趋势。今年夏季，Interhome的预订量增加了11％。



+为何今年冬天的瑞士格外有吸引力？(英)外部链接

在瑞士Parahotellerie的成员机构里，Reka是排行第二的度假公寓供给机构，其夏季营业额增长了6.1%，冬季预订收入比去年增加了7.8%。然而，该公司也提出警告，客人为今年学校假期的住宿预订时间要比去年早。瑞士的积雪覆盖情况，也将对2018-2019年度冬季收益业绩造成影响。



在露营方面，夏季住宿业务增加了13.1%，这让露营提供商对冬季业绩的期待也增大了。 TCS Camping在锡永(Sion)，萨梅丹(Samedan)，施库尔(Scuol)，卢加诺(Lugano)和索洛图恩(Solothurn)等地提供了加热小屋和移动房屋。恩加丁地区(Engadine)的施库尔镇目前也正致力于在冬季露营行业中打响名声。



瑞士青年旅社(Swiss Youth Hostels)表示，其冬季预订业务现状“非常”有利(增长9%)。然而，其夏季业绩则较为惨淡，订单量与往年相较缩水了1%。

由于民宿(Bed and Breakfast，B&B，即提供住宿加早餐)平台的德国客人订单云集(增加7.8%)，其夏季业务增加了2.4%。不过，其接待的意大利客人在人数上有所下降。

Keystone-SDA

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