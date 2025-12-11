诺奖得主马查多获美协助离境 支持美军行动誓返国

（法新社奥斯陆11日电） 诺贝尔和平奖得主马查多（Corina Machado）今天表示，美国协助她从委内瑞拉的藏身处抵达挪威，并表态支持美国对她的国家采取军事行动，矢言将重返家园。

马查多在1月挑战总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权后便下落不明。经过数日行踪不明的混乱后，她今天清晨现身奥斯陆一家饭店的阳台上，向欢呼的支持者致意。 在被法新社问及华府是否提供帮助时，马查多在记者会上表示：「我们确实得到了美国政府的帮助才来到这里。」 「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，在这趟高风险的旅程中，她戴着假发并乔装打扮，8日离开她在卡拉卡斯（Caracas）郊区的藏身处，前往一个海岸渔村，随后乘坐一艘小型渔船横渡加勒比海抵达古拉索岛（Curacao）。 报导指出，美军接获通知，以避免这艘船成为空袭目标。她抵达该岛后，于昨天清晨搭乘私人飞机前往奥斯陆。 马查多感谢那些「冒着生命危险」协助她前往挪威的人，但目前尚不清楚她将如何或何时返回委内瑞拉。委内瑞拉方面曾表示，一旦她离境，将视她为逃犯。

她说：「当然，回去的风险或许更高，但这永远是值得的。我会回到委内瑞拉的，对此我坚信不疑。」 马查多因捍卫民主而备受赞扬，但也因与美国总统川普结盟，并将诺贝尔奖献给川普，以及曾呼吁外国干预委内瑞拉事务而招致批评。

最近几周，美国已在加勒比海地区展开军事部署，并对华府所称的毒品走私船只发动致命攻击。

马查多今天对记者说：「我相信每个国家都有权利保卫自己。」 她接着说：「我认为川普总统的行动对目前局势发展起了决定性作用，该政权比以往任何时候都更加软弱，因为这个政权以前认为他们可以为所欲为。」 川普昨晚表示，美国在委内瑞拉附近扣押一艘「非常巨大」的油轮，卡拉卡斯谴责此举为「公然盗窃」。

马杜洛坚称，美国的行动目的是推翻他的政府，并夺取委内瑞拉的石油储备。 马查多深夜首次现身于奥斯陆的格兰饭店（Grand Hotel）阳台，向下方高喊「「自由」的支持者挥手并飞吻致意。 她在现场翻越金属护栏，靠近支持者，其中许多人拥抱她并送上念珠。她表示，在躲藏期间错过了孩子许多重要时刻，包括毕业典礼和婚礼。