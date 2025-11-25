谈俄乌终战方案 马克宏：不应逼乌克兰投降

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎25日电） 法国总统马克宏接受法国媒体专访时表示，美国提出结束乌俄战争的方案中，有一些值得讨论的内容，但他也警告不应逼基辅当局投降。专访内容于今天播出。

华府所提的28点终战方案拟议将莫斯科觊觎已久的乌克兰领土割让给俄方，结束战争的谈判工作因而陷入混乱。美国总统川普（Donald Trump）原本施压乌克兰于数日内接受，美、乌已在瑞士就相关计画进行会商。

马克宏（Emmanuel Macron）接受法国广播电台RTL专访时说：「我们希望和平，但不是本质上等于投降的和平，那样会让乌克兰陷入无法承受的处境，让俄罗斯得以肆无忌惮地继续推进。」

他并指出，美国的提案是「朝正确方向前进的一步」，包含应该「加以讨论、协商与完善」的要素。

马克宏受访时并表示，面对俄罗斯的威胁，法国绝不能示弱，同时强调，法国无意「派遣我们的年轻人」参与乌克兰战争。

他说：「面对（俄罗斯）这项威胁，如果我们表现出软弱，那就是错误的。如果我们想要自我保护－身为法国人，这是我唯一关心的事－我们必须展现出来，面对威胁我们最大的势力时，我们绝不软弱。」

马克宏也在专访中指出，法国将于27日宣布「将国民服役转型为一种新形式」，但未进一步说明细节。

由于法国于1997年废除了义务兵役，外界预期马克宏本周稍晚将宣布一项志愿役改革。