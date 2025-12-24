越共高层达成共识 苏林可望续任党最高领导人5年

（法新社河内24日电） 两名知情人士透露，越南共产党昨天同意支持总书记苏林（To Lam）未来5年续任最高职务。相关高层官员已在会议中就候选名单达成共识，预计于明年1月举行的党代表大会上正式公布。

前越共总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）2024年逝世后由苏林接掌党魁。他上任以来推动官员所称的「革命性」改革，大幅削减官僚体系并强力打击贪腐，以提振经济成长。

一名消息人士说：「没有变动。为了确保稳定，党的最高领导人将继续留任。」

另一名消息人士也证实，苏林将续任总书记，并将被提名兼任国家主席。

苏林昨天谈话表示：「谨代表被提名下届（党）中央委员会及领导职务的人士…我们感谢中央委员会、政治局与书记处对我们的信任，将这项任务交付给我们。」

相关领导人事须在1月19日至25日举行的党代表大会上拍板，届时也将公布未来5年主要的政策计画。

在他执政下，加速行政改革并宣布大规模基础建设投资，力求达成高成长目标。

改革使政府部会与机构数量从30个削减至22个；国营媒体、公务体系、警军均面临裁撤。

他也推动将全国63个省与直辖市缩减为34个。

从事这些政府结构改革前，越南近年来进行规模庞大、备受瞩目的反贪腐行动。自2021年以来，已有数十名企业领袖与政府高层落马。（编译：徐睿承）