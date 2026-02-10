辛巴威修宪草案 拟延长总统姆南加瓦任期至2030年

（法新社哈拉雷10日电） 辛巴威内阁今天通过一项宪法修正草案，异议者指出，此举旨在使83岁总统姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）既有任期延长2年至2030年。

综合法新社与路透社报导，这项名为「2030议程」的修宪草案尚须经过辛巴威国会审议，内容包含将总统任期从5年延长至7年，以及由国会取代全民投票选出总统。

姆南加瓦所属的执政党辛巴威非洲民族联盟爱国阵线（ZANU-PF）去年10月通过相关计画，目的是让姆南加瓦在原订任期于2028年届满后继续执政。

辛巴威司法部长齐扬比（Ziyambi Ziyambi）在记者会表示，这项草案将送交国会议长审阅，并在政府公报公布后交由国会议员审议。

姆南加瓦的第2任期预计于2028年届满；近来辛巴威非洲民族联盟爱国阵线内部掀起姆南加瓦的接班人之争。

辛巴威内阁于会后发表声明说，内阁通过的修宪草案有助「强化政治稳定和政策延续，确保（国家）发展计画能顺利完成」。

该草案其他条文还包括授权总统再任命10名参议员，使参议院席次增加至90席。

分析家和辛巴威在野党人士指出，任何修宪案都需要交付全国公投。

在野党政治人物科尔塔（David Coltart）告诉法新社：「任何具有延长现任执政者任期『效果』的修宪案，都应交付公投。他们知道一旦举行公投将难以通过，因此会用尽一切办法阻止公投。」