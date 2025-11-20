遭西班牙法院裁定涉不公平竞争 Meta须赔媒体业者近5亿欧元

afp_tickers

2 分钟

（法新社马德里20日电） 西班牙法院今天以触犯「不公平竞争」规定为由，裁定脸书（Facebook）母公司Meta须向本地媒体业者支付4亿7900万欧元（约新台币约172亿元）赔偿金，外加6000万欧元利息。

根据判决书内容，马德里商业法院（The Madrid commercial court）认定，Meta在自家社群平台投放广告时违反欧洲联盟（EU）资料保护规定，因而在西班牙线上广告市场取得「显着竞争优势」。

法院表示，这笔赔偿金与Meta在脸书和影像社群平台Instagram利用个人资料展开行为广告有关，将发给87家数位媒体出版商与新闻通讯社。Meta暂未回应路透社置评请求。

这起官司最早可追溯至2023年，当时西班牙「新闻媒体协会」（AMI）提告Meta，指控这个科技巨头在2018年5月至2023年7月期间「有计划地」违反法律，构成「不公平竞争」。马德里商业法院10月审理此案并判决AMI胜诉。

此外，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）昨天表示，国会众议院一个委员会将对Meta可能涉及侵害脸书和Instagram用户隐私一事展开调查。