里昂大屠杀纪念碑遭刻「解放加萨」 市长谴责

（法新社里昂30日电） 法国里昂今年落成的大屠杀纪念碑，今天证实遭人刻上「解放加萨」（Free Gaza）字样，外界对法国境内反犹太行为与仇恨犯罪升温的疑虑，也因此升高。

里昂（Lyon）市府提供照片显示，黑色大理石打造的纪念碑遭尖锐物品刻上「解放加萨」。市长度塞（Gregory Doucet）在声明中强调，「破坏里昂大屠杀纪念碑是不可容忍的行为。我表达最严厉谴责，并向相关纪念协会、生还者及逝者遗族表达全力支持。」

度塞补充说：「肇事者将被追查和起诉。里昂坚决反对仇恨、反犹主义与种族主义。」

这座大屠杀纪念碑是于今年1月揭幕，目的是为纪念奥斯威辛－比克瑙（Auschwitz -Birkenau）集中营解放80周年。

市政府表示，大屠杀纪念协会主席维乌（Jean-Olivier Viout）已提起诉讼。

里昂市府官员指出，「在大屠杀纪念碑上刻下如此字样，明显构成反犹太行为。」市府已立即清除并恢复原貌。

法国犹太社群的规模在全球数一数二。2023年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）袭击以色列、招致以色列轰炸哈玛斯控制的加萨走廊（Gaza Strip）并封锁援助后，法国犹太社群表示，法国境内反犹行为大幅增加。

法国内政部数据显示，2025年上半年全国有646起反犹事件，虽较2024年同期减少27%，但比2023年同期激增112%。