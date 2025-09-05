重大赛事都有我 白宫透露川普将出席美网男单决赛

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿5日电） 白宫官员表示，美国总统川普7日将出席在纽约举行的美国网球公开赛男子单打决赛，这是他出席重大体育赛事的最新一起。

不愿透露姓名的官员今天证实川普将现身美网决赛。川普先前曾在2月出席职业美式足球联盟（NFL）超级杯，后又于7月出席国际足总俱乐部世界杯（FIFA Club World Cup，世俱杯）决赛。

美网男单冠军战人选将于今天晚上揭晓，塞尔维亚选手乔科维奇（Novak Djokovic）将在4强赛对上西班牙选手艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）；义大利选手辛纳（Jannik Sinner）则是与加拿大的奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）捉对厮杀。

这将是川普自2015年以来首次在法拉盛草地公园（Flushing Meadows）亮相，当时川普还是总统候选人，夫人梅兰妮亚（Melania Trump）抵达时还遭到观众嘘声。

民主党的柯林顿（Bill Clinton）是上一名出席美网的现任总统，也是史上首次观看美网的现任总统，柯林顿是在2000年观看女子单打决赛。

川普表示，他还计划出席本月稍后举行的莱德杯（Ryder Cup）高球赛首日比赛。