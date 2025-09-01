The Swiss voice in the world since 1935

金正恩将出席中国九三阅兵　重点一次掌握

afp_tickers
此内容发布于
5 分钟

（法新社首尔1日电） 北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）预计本周造访中国参加九三阅兵，这是他罕见的出国行程，将有机会与中国国家主席习近平及俄罗斯总统蒲亭会面。

专家分析，金正恩期盼透过此次行程与平壤两大盟友的关系迈向「正式化」，以进一步在国际舞台扮演更重要的角色。法新社以下整理他本次访中重点。

●事件背景

中国将于9月3日举行阅兵，纪念日本在第二次世界大战投降80周年（终战80周年）。

包含金正恩和蒲亭（Vladimir Putin）在内共26国元首受邀出席，将是他们2人首次与习近平同台亮相。

前美国中央情报局（CIA）分析家、地缘政治风险顾问金洙（Soo Kim，音译）认为，金正恩与蒲亭出席这场活动，「对外正式展现中国、俄罗斯及北韩的三边关系」。

她说道：「还有什么比这个场合这更能给世人，尤其是美国、日本及南韩一个视觉讯号，表明这正是美日韩即将要面对的三边联盟？」

●此行意味什么？

拥核的北韩与俄罗斯本来就是传统盟友，自蒲亭2022年对乌克兰发动全面入侵后，两国关系更加紧密，金正恩甚至调度武器和数千名军人支援俄罗斯作战。

金洙指出：「这不仅让金正恩实际上赢得蒲亭好感，还强化了金正恩的国际地位。」她也说，透过强化与俄罗斯军事合作，金正恩得以「摆脱」北韩长期遭联合国（UN）制裁，导致国家被孤立的情况。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）校长梁茂进（Yang Moo-jin）告诉法新社，金正恩此行「意味他想在扩大接触莫斯科后，再次改善平壤与北京的关系」。

他说：「由于蒲亭也会出席，这场活动展现北韩、中国与俄罗斯的社会主义阵线，平壤希望在这个三边框架中扮演要角。」

●金正恩的盘算

金正恩自2018年起曾短暂跃上国际舞台，包括与美国总统川普（Donald Trump）及前南韩总统文在寅（Moon Jae-in）数度会面。

自2019年金正恩与川普在越南举行的一场「川金会」以无协议收场后，金正恩便淡出国际场合。

首尔世宗研究所北韩研究中心主任郑相昌（Sejong Institute）指出，金正恩此次访中，可能意味「金正恩像他祖父金日成（Kim Il Sung）一样…接下来将更积极投入外交事务」。

他补充说，这是务实之举，考虑到北韩高度依赖外援，「中国的支持对平壤至关重要」。

●川普因素

另外，川普也正加快脚步，积极斡旋俄乌和平进程。

川普曾3度与金正恩会面，并公开表明希望2人未来有机会再见面。

挪威奥斯陆大学（University of Oslo）韩国研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）认为，蒲亭也许能「成为金正恩与川普的关键沟通桥梁」。

●后续影响

南韩庆南大学远东研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）表示，若金正恩此行顺利，将有助他未来取得更多外交胜利。

他指出，这可能成为习近平于10月北韩庆祝重要纪念日时「回访」平壤的契机，届时金正恩势必把握机会在国内做政治宣传。

林乙哲也说：「若金正恩能争取习近平到访，将大幅提升北韩政权的国际地位。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
31
59 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团