金正恩将出席中国九三阅兵 重点一次掌握

（法新社首尔1日电） 北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）预计本周造访中国参加九三阅兵，这是他罕见的出国行程，将有机会与中国国家主席习近平及俄罗斯总统蒲亭会面。

专家分析，金正恩期盼透过此次行程与平壤两大盟友的关系迈向「正式化」，以进一步在国际舞台扮演更重要的角色。法新社以下整理他本次访中重点。

●事件背景

中国将于9月3日举行阅兵，纪念日本在第二次世界大战投降80周年（终战80周年）。

包含金正恩和蒲亭（Vladimir Putin）在内共26国元首受邀出席，将是他们2人首次与习近平同台亮相。

前美国中央情报局（CIA）分析家、地缘政治风险顾问金洙（Soo Kim，音译）认为，金正恩与蒲亭出席这场活动，「对外正式展现中国、俄罗斯及北韩的三边关系」。

她说道：「还有什么比这个场合这更能给世人，尤其是美国、日本及南韩一个视觉讯号，表明这正是美日韩即将要面对的三边联盟？」

●此行意味什么？

拥核的北韩与俄罗斯本来就是传统盟友，自蒲亭2022年对乌克兰发动全面入侵后，两国关系更加紧密，金正恩甚至调度武器和数千名军人支援俄罗斯作战。

金洙指出：「这不仅让金正恩实际上赢得蒲亭好感，还强化了金正恩的国际地位。」她也说，透过强化与俄罗斯军事合作，金正恩得以「摆脱」北韩长期遭联合国（UN）制裁，导致国家被孤立的情况。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）校长梁茂进（Yang Moo-jin）告诉法新社，金正恩此行「意味他想在扩大接触莫斯科后，再次改善平壤与北京的关系」。

他说：「由于蒲亭也会出席，这场活动展现北韩、中国与俄罗斯的社会主义阵线，平壤希望在这个三边框架中扮演要角。」

●金正恩的盘算

金正恩自2018年起曾短暂跃上国际舞台，包括与美国总统川普（Donald Trump）及前南韩总统文在寅（Moon Jae-in）数度会面。

自2019年金正恩与川普在越南举行的一场「川金会」以无协议收场后，金正恩便淡出国际场合。

首尔世宗研究所北韩研究中心主任郑相昌（Sejong Institute）指出，金正恩此次访中，可能意味「金正恩像他祖父金日成（Kim Il Sung）一样…接下来将更积极投入外交事务」。

他补充说，这是务实之举，考虑到北韩高度依赖外援，「中国的支持对平壤至关重要」。

●川普因素

另外，川普也正加快脚步，积极斡旋俄乌和平进程。

川普曾3度与金正恩会面，并公开表明希望2人未来有机会再见面。

挪威奥斯陆大学（University of Oslo）韩国研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）认为，蒲亭也许能「成为金正恩与川普的关键沟通桥梁」。

●后续影响

南韩庆南大学远东研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）表示，若金正恩此行顺利，将有助他未来取得更多外交胜利。

他指出，这可能成为习近平于10月北韩庆祝重要纪念日时「回访」平壤的契机，届时金正恩势必把握机会在国内做政治宣传。

林乙哲也说：「若金正恩能争取习近平到访，将大幅提升北韩政权的国际地位。」