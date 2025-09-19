The Swiss voice in the world since 1935

金正恩视导「金星」无人攻击机 满意测试成果

（法新社首尔19日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩近日视导「金星」系列（Kumsong-series）无人攻击机等武器装备测试。

官方性质的北韩中央通信社（Korean Central News Agency）所提供资料显示，这架测试的无人机起飞后摧毁了一个目标。

官方媒体表示，这次演习验证「金星」系列无人战术攻击机优异的作战能力，并称金正恩对结果表示「非常满意」。

据报导，金正恩表示，无人机正逐渐成为北韩武装现代化的首要与重要任务。

他同时下令北韩发展人工智慧（AI）技术，提升作战执行能力。他表示，「努力快速发展新引进的人工智慧技术」，并「扩大与加强」无人机生产能力。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）分析师洪敏（Hong Min，音译）表示，金正恩认为无人机技术对巩固「大国地位」至关重要。

洪敏补充说，「无人机引发各种忧虑，因为它成本低、效率高：能够自主执行任务，准确度和杀伤力更胜以往，易于大规模生产，并且战术灵活性更佳。」

北韩去年推出首批无人攻击机。专家警告，北韩在此领域的新技术能力可能与俄罗斯有关。分析家也表示，派往俄罗斯作战的北韩军队将获得现代战争经验，包括无人机在战场上的使用方法。

南韩庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）表示，人工智慧可让北韩无人机「依靠预先训练好的演算法，即使在全球定位系统（Global Positioning System）或通讯讯号受干扰的情况下，仍可正常运作」。

