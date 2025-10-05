金正恩：动用「特殊资源」 反制美国在南韩增兵

（法新社首尔5日电） 北韩中央通信社今天报导，北韩领导人金正恩表示，北韩已部署「特殊资源」，以回应他所称美国在南韩的增兵行动。

美国约有2万8500名军人驻扎在南韩，以抵御拥核的北韩带来的军事威胁，上个月并与南韩及日本等安全盟友进行联合军事演习。 北韩经常谴责此类演习是为入侵所做的演练，而盟国则坚称这些演习本质是防御。

北韩中央通信社报导，金正恩昨天在平壤举行的武器展开幕演说中表示：「美国与南韩核同盟正在快速发展，他们正在进行各种演习，以执行危险剧本。」

他表示：「随着美军在南韩地区增派兵力，我们对该地区的战略关切也随之增长，因此，我们已将我们的特殊资源部署到主要目标上。」他说，他正在「密切关注」边境的军事发展。

他说：「敌人…将不得不担心其安全环境的走向。」但他并未具体说明这些特殊资源的细节。

北韩中央通信社公布的照片显示，金正恩在一座室内展览中心内检视陈列的武器，其中包含一枚飞弹，身边围绕着多位北韩将领。

金正恩上个月表示，只要北韩不放弃核武，他对与美国会谈持开放态度，并提到自己对美国总统川普「有美好回忆」。

金正恩在川普第一任期内曾3次举行备受瞩目的高峰会，但由于北韩在核武方面能做出多大程度让步未能达成协议，双方会谈于2019年在河内破裂。