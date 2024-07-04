欧洲准时付款模范：瑞士企业

瑞士企业普遍有着严格的付款纪律。 Keystone / Christian Beutler

根据一项新的研究分析，瑞士企业普遍有着严格的付款纪律，在北欧地区处于领先地位。

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管理咨询公司邓白氏(Dun & Bradstreet)近日发布的《2024年付款研究报告》显示，68.8%的瑞士企业会按时付款。该报告调查分析了30多个国家各类企业的付款行为。

纵观整个欧洲，仅丹麦(94.2%)、波兰(82.7%)和荷兰(76.1%)企业的准时付款率高于瑞士。包括西班牙(46.7%)、意大利(41.1%)和葡萄牙(19.2%)在内的南欧国家，在付款行为方面则略逊一筹。

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瑞士各行业间也存在差异：建筑业(75.2%)及金融业(73.5%)的企业非常可靠，其次是批发(63.3%)及零售业(62.9%)。相比之下，在运输和物流、通讯服务以及本地和长途运输领域，准时付款率显著下降的情况尤为突出。

与此同时，全球趋势仍然继续：小企业往往比大公司付款更准时。