瑞士央行超预期降息50个基点

卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席

此内容发布于 Parliament elected the St. Gallen native on Wednesday with 168 out of 203 valid votes.

