瑞士央行超预期降息50个基点

瑞士央行基准利率下调创下近10年来的最大降幅，2025年是否迎来负利率时代？ Keystone-SDA

瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。

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这是新任瑞士央行行长马丁·施莱格尔(Martin Schlegel)上任以来首个基准利率决策。

今年9月26日，瑞士央行将指导利率下调25个基点至1%，完成年内第三次降息(三次降息幅度均为25个基点)，并预告了第四次降息的可能性。这种做法此前比较少见。

降息依据

根据瑞士央行发布的公告，降息主要是因为潜在的通胀压力再次下降。瑞士央行预测，如果维持当前0.5%的利率，2024年全年的通胀率为1.1%，2025年为0.3%，2026年为0.8%。但央行将继续密切关注形势，并在必要时调整货币政策，以维持物价稳定，并将通胀率维持在其设定的0%-2%区间内。

前景预测

施莱格尔表示，如果货币政策需要进一步放松，降息仍是主要工具。瑞士央行将在必要时干预外汇市场。经济学家普遍认为，2025年会有更多下调干预措施，也不能排除中期负利率的可能性。不过，要走到这一步，瑞士经济必须陷入衰退，瑞郎大幅升值，通胀率需降至负值。对多数专家来说，目前还不可能。