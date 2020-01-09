拥有金融素养，意味着您具备足以明智地作出资产管理决策的技能和知识。 (Keystone)

财务文盲，会给全球各地民众的个人及经济生活造成严重不良影响。金融素养领域的一位专家表示，颇值得关注的是，即便是在富国裕民的瑞士，也有相当部分居民存在着巨大的“财务知识空白”。



乔治华盛顿大学的全球金融素养中心(Global Financial Literacy Excellence Center)创始人及主任安娜玛丽亚·卢萨尔迪(Annamaria Lusardi)在接受瑞士纸媒《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)采访(德)外部链接时表示，在年轻人、女性、老年人以及低收入或受教育程度较低的群体中，“金融文盲”最为显著。



在美国，通过观察到具有相似社会背景、教育经历以及经济后盾的人群，在退休时个人财务状况却呈现出迥然不同的面貌，据此，卢萨尔迪携手沃顿商学院教授奥利薇·密契尔(Olivia Mitchell)针对各国国民的金融素养进行了一项大规模开创性研究，对世界各国民众及各阶层人群的金融素养水平进行了测评。



用来评估参与调研者金融素养、判断受试者是否具有合理理财决定能力的一系列个人理财关键话题包括：

1) 假设您在未来5年内既不存钱、也不取款，那么5年之后，您的银行账户中会有多少钱？



2) 假设您的储蓄账户年利率为1%，而年通货膨胀率是2%，那么1年之后，您目前的存款加上利息，能买到的东西比今天能买到的要多还是要少？

3) 投资一家公司的股票，要比投资股票共同基金风险更大吗？



卢萨尔迪指出，财务决策，通常与利率紧密相关。并非所有人都清楚何为利率，以及了解利率的变动。而调研中所涉及的个人理财问题，能帮助研究人员判断受访者是否具备足够的金融知识，譬如懂得通货膨胀会让资产缩水，以及多元化投资能够降低投资风险、增加成功系数。



“虽然瑞士人的整体金融素养处于中上游水平，但瑞士德语区居民的财务知识储备显著优于瑞士法语区居民，”卢萨尔迪介绍道。



尽管如此，她也提出警示：瑞士仍有很大一部分人面临着严重的“金融知识缺口”尚待填补。



《新苏黎世报·周日版》指出，在瑞士学校课程设置中，金融素养并未作为一个单独的科目来教授学生。不过，根据瑞士德语区新的义务教育课程设置框架，“经济学”属于必修课科目“经济、工作和家庭”的其中一个环节。而在中学阶段，“经济与法律”是一门必修课。



“我们期望在未来五年内，学校里传授的金融知识能变得越来越重要，”金融素养联动系统(Financial Literacy Network)的Agnes Würsch告诉《新苏黎世报·周日版》记者。

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