防洪弊案引公愤 数千菲律宾民众涌上街头抗议

afp_tickers

3 分钟

（法新社马尼拉21日电） 菲律宾防洪工程贪污丑闻，据信让纳税人损失数十亿美元。数以千计菲律宾民众今天聚集在马尼拉，表达他们的愤怒。

自菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在7月国情咨文中将这些所谓「幽灵基建工程」列为重点后，再加上数周来的致命洪灾，菲律宾民众对这些工程的愤怒情绪便不断高涨。

小马可仕15日表示，他「丝毫不责怪」民众上街抗议，同时呼吁示威活动保持和平。为防万一，军方已进入「红色警戒」。 23岁的护理系学生维拉赫尔莫萨（Aly Villahermosa）来自大马尼拉地区，她告诉法新社：「我个人有好几次都涉水穿过洪水。」今天早上，约1万3000人聚集在马尼拉的黎萨公园（Luneta Park）。

她说：「如果幽灵工程有预算，那为什么卫生部门没有预算？」并称窃取公款这种行为「实在可耻」。

56岁的左翼联盟新爱国联盟（Bagong Alyansang Makabayan）主席卡西诺（Teddy Casino）说，该组织要求追回被盗公款，并让涉案者入狱。

他表示：「贪腐问题促使民众走上街头，表达愤怒，以期能向政府施压，让他们确实履行职责。」

预计当天稍晚会聚集更多群众，并沿着乙沙大道（Edsa Boulevard）游行。这里曾是1986年人民力量革命（People Power Revolution）的抗议现场，那场运动结束了老马可仕（Ferdinand Marcos Sr.）的残暴统治，并迫使这个声名狼藉的家族流亡夏威夷。 这起防洪弊案已经引发国会两院的人事变动。众议院议长、同时也是小马可仕表弟的罗慕德斯（Martin Romualdez），在调查展开之际已于本周稍早提出辞呈。

本月稍早，一家建筑公司业主指控近30名众议员及公共工程与公路部（DPWH）官员收受现金贿款。

菲律宾财政部估计，从2023年到2025年，菲律宾经济因防洪工程的贪腐问题损失高达1185亿披索（约新台币630亿元）。但绿色和平组织（Greenpeace）则认为，实际损失可能接近180亿美元（约新台币5442亿元）。