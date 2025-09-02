阿富汗地震逾800死 灾民露宿街头

（法新社阿富汗努尔加勒2日电） 阿富汗东部日前发生规模6地震，多座村庄被夷为平地，截至目前已有超过800人罹难，许多灾民无家可归、露宿街头，救难人员今天持续在瓦砾堆中抢救幸存者。

这起地震发生于8月31日深夜，重创地处偏远、与巴基斯坦接壤的库纳尔省（Kunar）。

美国地质调查所（USGS）指出，震央位于南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）东北东方27公里处，震源深度仅8公里。

许多以泥土和石材建成、坐落在陡峭山谷中的简陋房屋被地震震垮，救援人员彻夜搜索，试图救出受困在瓦砾堆下的幸存者。

22岁灾民古贾尔（Zafar Khan Gojar）说：「地震震垮了房间和墙壁，有些孩子死去，有些人受了伤。」古贾尔与家人已从努尔加勒（Nurgal）撤离到查拉拉巴市。

村民用白布裹住罹难孩童的遗体，在下葬前为他们诵经祈祷；与此同时，直升机不断将伤者送往医院。 还有人告诉记者：「大家都很害怕、也很紧张…孩子和妇女吓得尖叫，我们一生中从未经历过这样的惨况。」

塔利班（Taliban）政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）表示，光是在震央附近的库纳尔省，就有约800人丧命、2500人受伤。

库纳尔省灾害管理部门负责人伊桑（Ehsanullah Ehsan）对记者说，「有许多人仍受困在自家屋顶下方的瓦砾堆中」，并警告死亡人数恐怕还会进一步攀升。 联合国机构告诉法新社，库纳尔省有些受灾村庄的联外道路中断，阻碍救援工作。

阿富汗经常遭受地震侵袭，尤其在欧亚板块和印度板块交界附近的兴都库什山脉（Hindu Kush Mountains）地区。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天在声明中表示，联合国正与阿富汗当局合作，以「迅速评估需求、提供紧急援助，并随时准备调动更多资源」。

他说，联合国全球紧急应变基金已释出首笔500万美元（约新台币1.5亿元）资金。（编译：刘文瑜）