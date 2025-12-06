阿富汗巴基斯坦边境情势恶化 双方交火酿4死

（法新社阿富汗坎达哈6日电） 阿富汗一名官员今天表示，巴基斯坦与阿富汗在主要的边界关卡之一连夜交火，造成4名平民死亡。两国10月曾爆发致命冲突，如今边境情势再度恶化。

阿富汗南部史宾波达克区（Spin Boldak）区长贾哈德（Abdul Karim Jahad）向法新社表示，另有4人受伤。

巴基斯坦边境小镇杰曼（Chaman）当地医院则指出，有3人在冲突期间受到轻伤，目前已经出院。

尽管两国在10月冲突后达成停火协议，如今却再度交火。两国互控对方先在杰曼－史宾波达克「无端」发动攻击。

阿富汗塔利班（Taliban）政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）昨天深夜在社群媒体平台X发文写道：「很遗憾，今晚巴基斯坦方面开始在坎达哈省史宾波达克区攻击阿富汗，（阿富汗）伊斯兰大公国的部队被迫回应。」

巴基斯坦方面则称是阿富汗先开火。

巴基斯坦总理发言人柴迪（Mosharraf Zaidi）在X平台上表示：「不久前，阿富汗塔利班政权（在边境地区）无端开火。…我国武装部队已立即作出合适的强烈回应。」

阿富汗边境居民告诉法新社，双方在晚间10时30分（格林威治时间18时）左右开始交火，持续大约2个小时。