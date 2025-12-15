雪梨海滩枪击案 英勇救生员奋不顾身抢救孩童与伤者

afp_tickers

3 分钟

（法新社雪梨15日电） 澳洲雪梨知名邦代海滩昨天发生大规模枪击事件，造成15人丧命，数十人受伤。现场传出有人奋不顾身，穿过仓皇逃离的人群，抢救孩童与伤者，甚至挺身对抗枪手的英勇事迹。

一对父子在澳洲知名景点邦代海滩（Bondi Beach）对人群开火。当时海滩正举行一年一度的犹太社群庆祝活动，现场气氛热闹，却瞬间化为血腥现场。

这起枪击案造成15人死亡、数十人受伤，成为澳洲近30年来死伤最惨重的枪击事件。

枪击事件发生时，现场一组休假的救生员在枪声中穿越沙滩，将孩童带离危险地区。

新南威尔斯州冲浪救生协会（Surf Life Saving New South Wales）的皮尔斯（Steven Pearce）告诉法新社：「队员在枪手开火时冲到游乐场，设法将孩童带离现场。」

他说：「他们成功把孩子带进室内。其他救生员则冲出去帮中弹者进行心肺复苏术（CPR），并尽可能把人带到安全处。」

多名流血的伤者被放在充当临时担架的冲浪板上抬过沙滩。皮尔斯表示，一名孕妇躲进冲浪俱乐部仓库后突然临盆，随后被紧急送医。

43岁的水果摊贩阿迈德（Ahmed Al Ahmed）则被大家称为英雄。影片显示，一名身穿T恤的男子悄悄接近其中一名枪手，当地媒体后来查出这名男子是阿迈德。

影片中可见他与枪手一阵扭打后，将对方撂倒在地，并夺走枪手武器。美国总统川普（Donald Trump）形容阿迈德是「非常、非常勇敢的人」，赞扬他正面对抗枪手，拯救了许多生命。

附近的教堂、酒吧与餐厅纷纷敞开大门，让从海滩惊慌逃离的人群入内。

23岁的法国籍男子巴顿（Alban Baton）表示，他和其他人在一家杂货店的冷藏室躲藏了好几个小时。

他告诉法新社：「事情发生得非常快，有一名女孩说：『有个人拿着枪。』从那一刻起，所有人都开始跑，那是一种求生本能，我们全都躲进冷藏室。」

他说：「时间一分一秒过去，我们才慢慢意识到究竟发生了什么事。」

自从塔斯马尼亚岛（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）1996年发生大规模枪击，造成35人丧生后，澳洲制定严格枪枝法律，此后大规模枪击案在澳洲境内就相当罕见。