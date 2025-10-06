雪梨闹区枪击20伤 男子落网与恐攻无关

（法新社雪梨5日电） 一名男子涉嫌在雪梨闹区射击多达百发子弹，造成20人受伤，目前已被警方拘留。警方今天表示，已排除此案与恐怖主义或帮派活动有关。

警方昨晚接获报案后，赶往雪梨市内西区（Inner West）一条街道，当时这名枪手正随机向路过的车辆和警察开枪。

上班族艾萨（Joe Azar）表示，他在对面街道上班时听到声音，以为是放烟火或有人朝窗户丢石头。

艾萨告诉「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald）：「有人的挡风玻璃被打爆，接着公车站的玻璃也碎了。那种不真实的感觉突然袭来，我才意识到『原来真的出事了』。」

他还说：「现场一片混乱，一切发生得太快，我根本来不及反应到底怎么回事。」

新南威尔斯州（New South Wales）代理警司派瑞（Stephen Parry）表示，枪手开了「约50到100枪」。

大批警力随后包围现场并封锁街区，之后进入一家商店楼上的房间，逮捕一名60岁男子，并在现场查获两把步枪。

被控开枪的男子在逮捕过程中受伤，已被送医治疗。这名犯嫌目前尚未被提出任何指控。

警方表示，事发后，一名男子自行前往医院治疗枪伤，目前情况「严重」。

另外还有19人因弹片或碎裂玻璃造成的伤势接受治疗，其中数人被送往医院。

新南威尔斯州警察局长兰尼恩（Mal Lanyon）接受当地电台2GB访问时表示，枪手作案动机不明，但「并无已知证据显示与恐怖活动或任何帮派活动有关」。

一位目击者告诉澳洲广播公司新闻网（ABC），当他听到枪声时，正在收看橄榄球比赛。他表示，枪声震耳，伴随闪光、火花与烟雾，场面宛如电影。