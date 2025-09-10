The Swiss voice in the world since 1935

韩国派专机飞美　准备接回遭拘留移工

（法新社首尔10日电） 韩国国籍航空大韩航空公司（Korean Air）告诉法新社，一架包机今天从首尔起飞前往美国，以协助遣返数以百计在美国扫荡移民行动中遭拘留的韩国工人。

移民官员表示，上周在美国乔治亚州一座兴建中的现代（Hyundai）与LG合资电池厂遭逮捕的人士中，韩国人占了大多数。调查人员指出，这是美国总统川普执行打击移民政策以来，对单一地点所发动的最大规模突袭行动。

大韩航空公司代表告诉法新社，大韩航空一架可搭载350人以上的波音（Boeing）747-8I班机今天从首尔起飞。发言人说：「这架班机于早上10时20分左右飞往美国。回程航班的时程尚未确定。」

韩国媒体播出的画面显示，一架据称是包机的飞机从仁川国际机场（Incheon International Airport）起飞。

韩国外交部长赵显（Cho Hyun）8日前往华府进行进一步会谈，他称大规模拘留韩国人为「严峻情势」，并承诺将确保工人「健康平安地」迅速返国。

赵显出发前向韩国国会议员表示，已与美国有关当局达成「初步协议」，确保遭拘留的工人不会面临5年内不得重新入境等处罚。

赵显说：「我可以告诉大家，谈判进行得很顺利。」

