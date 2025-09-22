顶尖经济学家警告公益媒体面临崩溃 吁政府加大支持

（法新社巴黎22日电） 诺贝尔奖得主史提格里兹（Joseph Stiglitz）与艾塞默鲁（Daron Acemoglu）等多位知名经济学家今天警告，公共利益媒体正面临「崩溃」危机，呼吁各国政府协助优质新闻持续生存。

这11位来自美国及欧洲顶尖大学的经济学家，透过「资讯与民主论坛」（Forum on Information and Democracy）共同发表声明。这个论坛是由无国界记者组织（RSF）和法国政府发起。

他们详细分析新闻业目前面临的失业潮、营收衰退及人工智慧威胁后，呼吁各国政府更积极「投入并形塑媒体生态系统」。

声明指出：「全球各国政府正追逐人工智慧（AI）梦想，希望相关科技能带动经济繁荣，却未投入足够资源于21世纪经济发展最根本的基础──独立且可验证的资讯。」

媒体公司过去仰赖广告收入支撑新闻采编运作，然而自从网际网路兴起，这一传统模式已几乎被彻底瓦解。

Meta和Google等网路平台攫取了线上广告收入的大宗，而新一代人工智慧聊天机器人如ChatGPT和Google的Gemini，则让越来越多人不再直接造访媒体网站取得资讯。

经济学家指出：「原本由公共利益媒体提供的资讯价值，如今正沦为这些企业的私人营利工具。」

他们强调，社会必须「重新集体评估可靠资讯的社会与经济价值」，政府因此应对公共利益媒体给予补助，并制定相关法规加以保护。

声明最后呼吁，各国政府务必采取行动，「否则我们将持续走向公共利益新闻濒临崩溃的不归路，这将对我们的经济、社会与民主带来巨大冲击」。（编译：陈政一）