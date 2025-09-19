苏黎世为外来吸毒者开设临时吸毒场所

为应对在公共场所使用毒品现象的日益增多，苏黎世市将为来自外地的吸毒者开设一个临时吸毒室。

市政府9月16日宣布，对于非本地的吸毒者而言，目前除了在公共场所吸毒导致被警方驱逐之外，没有其他选择。

现有的联络及临时接待中心服务仅面向苏黎世居民。拟设在贝德大街(Bederstrasse)的“吸食与分流室”将于10月1日启用，初期会为外来吸毒者提供一个避退之处，随后再将其转介回原籍社区。

“我们希望能给受影响者、公共空间以及居民带来持久的缓解，”社会民主党籍社会事务负责人拉斐尔·戈尔塔(Raphael Golta)表示。该市第4区的吸毒现象在今年夏季持续增加，热点地区也从贝克公园(Bäckeranlage)扩展到周边社区。