苏黎世为外来吸毒者开设临时吸毒场所

为应对在公共场所使用毒品现象的日益增多，苏黎世市将为来自外地的吸毒者开设一个临时吸毒室。

市政府9月16日宣布，对于非本地的吸毒者而言，目前除了在公共场所吸毒导致被警方驱逐之外，没有其他选择。

现有的联络及临时接待中心服务仅面向苏黎世居民。拟设在贝德大街(Bederstrasse)的“吸食与分流室”将于10月1日启用，初期会为外来吸毒者提供一个避退之处，随后再将其转介回原籍社区。

“我们希望能给受影响者、公共空间以及居民带来持久的缓解，”社会民主党籍社会事务负责人拉斐尔·戈尔塔(Raphael Golta)表示。该市第4区的吸毒现象在今年夏季持续增加，热点地区也从贝克公园(Bäckeranlage)扩展到周边社区。

瑞士在毒品政策上走在世界前列。早在1986年，伯尔尼就开设了全球首个吸毒消费室(Fixerstübli)，让吸毒者能在受监督、卫生条件较好的环境中使用毒品，以减少艾滋病和肝炎的传播风险，并降低公共场所乱象。

作为减害措施的一部分，瑞士各地提供无菌针管、清洁注射器具和药物检测服务，还对部分重度使用者实施严格监管下的“海洛因辅助治疗”计划(Heroin Assisted Treatment外部链接)。这些措施帮助长期成瘾者在医疗监督下减少风险。

瑞士的毒品政策建立在“四支柱”模式之上：预防、治疗、减害与执法并重。这一结构使政府既能控制毒品犯罪，又能兼顾公共卫生和社会稳定。某些州还允许匿名或自报年龄使用服务，从而覆盖更多边缘群体。

