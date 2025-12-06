领和平奖大跳YMCA 世足抽签仪式川普抢尽锋头

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿5日电） 2026年国际足总（FIFA）世界杯抽签仪式表面上是关于足球，但实际上一切都围绕着美国总统川普，他不仅得到一枚金质奖章，还在舞台上随YMCA的音乐起舞。

这位美国总统兼前实境秀明星，今天从他走上华盛顿甘乃迪中心（Kennedy Center）红毯的那一刻起，就抢尽了锋头。

国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天紧黏在川普身边。英凡提诺在川普的两个任期内都与他培养了密切关系，并确保镁光灯从头到尾都聚焦在川普身上。

川普向来不乏浮夸言论，但当一段精心制作的影片宣布他为国际足总新设立的和平奖首位得主，且英凡提诺对他的成就大加赞扬时，就连他自己似乎也一度有些词穷。

英凡提诺说：「总统先生，这是您的奖项。这是您的和平奖。」他接着笑着补充说：「还有一枚漂亮的奖章给您，您可以戴着它去任何您想去的地方。」

川普随即将这枚奖章挂在脖子上说：「我现在就要戴起来。」

这是英凡提诺一次极致的奉承之举，他因与多位独裁领导人关系密切而面临批评。此举无疑是针对川普近两个月前未能赢得诺贝尔和平奖的遗憾。

尽管人权团体批评川普的强硬移民政策、派遣军队进入数个美国城市，以及在委内瑞拉附近集结军力，川普仍获颁这座奖项。

接着，英凡提诺将川普、加拿大总理卡尼（Mark Carney）及墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）一同请上舞台，他们是共同主办本届赛事的北美3国领袖。

不过抽签仪式最终看起来像一场电视游戏节目。3国领袖站在桌子前，打开装有参赛队伍名称的球。加拿大总理抽到了加拿大，而墨西哥总统抽到了墨西哥。

但全场只有一个焦点。川普在满堂笑声中表示：「我想我现在知道这会是什么了。」他接着举起一张写着「美国」的纸条说：「这太惊人了。」

川普原定在1小时后离开仪式会场，但他似乎乐在其中，多待了1个多小时，直到抽签结束，期间还与卡尼和薛恩鲍坐着聊天。

当舞台上演奏他的招牌曲目YMCA时，如同他在2024年多场竞选造势活动上一样，川普站起身来，跳起了他的招牌舞蹈。薛恩鲍姆和卡尼则仍然坐着。

不过，3国领袖后来在幕后举行会谈，旨在化解彼此的分歧。