飓风美莉莎直扑牙买加 当局疾呼民众避难

（法新社金斯敦27日电） 飓风美莉莎（Hurricane Melissa）直扑牙买加，官方今晚呼吁民众前往高处或避难所，总理警告这场飓风可能造成巨大破坏，为牙买加有纪录以来最猛烈风暴。

尽管牙买加有关当局一再劝导撤离，许多居民仍选择留在原地。

牙买加首都金斯敦（Kingston）历史滨海区皇家港（Port Royal）一名水电工说：「我不会离开。」他提到政府飓风避难所条件差、过去经验不佳，因此不愿撤离。一名渔民也表示「我就是不想离开」。

美莉莎增强为最高等级的5级飓风，以非常缓慢的速度经过加勒比海，已在海地和多明尼加造成至少4人死亡，预计明晨登陆牙买加。

根据美国国家飓风中心（NHC）最新消息，美莉莎挟带狂风暴雨，最大持续风速达每小时280公里，可能带来与2017年飓风玛莉亚（Hurricane Maria）或2005年卡崔娜飓风（Hurricane Katrina）同等规模的灾害。

牙买加地方政府部长麦肯锡（Desmond McKenzie）今晚表示，全岛约有880个避难所待命，目前仅有133个收容民众，并再次呼吁民众尽快前往高处。

总理霍尼斯（Andrew Holness）表示，牙买加西端将面临最大威胁，「我认为当地没有任何基础设施能抵挡5级飓风」。