瑞士人每年浪费280万吨食品

每年损失的食物多达280万吨。 Keystone-SDA

瑞士人每年浪费280万吨食品，这相当于每人每年浪费掉大约330公斤食物，而这些浪费本可避免。

据联邦环境局(FOEN)援引苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一项研究，这些浪费可能发生在种植、加工、销售和消费阶段。

不过，并非所有食物对气候的影响都相同。联邦环境局写道：“每吨食品垃圾对环境的影响差异很大，这取决于它由哪些产品组成，以及发生在价值链的哪个环节。”

报告称，从食品浪费的环境影响来看，肉类、咖啡和可可豆的影响最大。黄油、鸡蛋、奶酪、鱼类、油类以及空运进口的产品也对瑞士的二氧化碳足迹有重大影响。由于未被利用的水果、蔬菜和烘焙食品常被大规模丢弃，因此也占一定比例。

为减少食品浪费，世界自然基金会(WWF)瑞士分会建议民众非必要不购买、充分利用剩余食物并妥善储存食品。