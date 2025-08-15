瑞士人每年浪费280万吨食品，这相当于每人每年浪费掉大约330公斤食物，而这些浪费本可避免。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
据联邦环境局(FOEN)援引苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一项研究，这些浪费可能发生在种植、加工、销售和消费阶段。
不过，并非所有食物对气候的影响都相同。联邦环境局写道：“每吨食品垃圾对环境的影响差异很大，这取决于它由哪些产品组成，以及发生在价值链的哪个环节。”
报告称，从食品浪费的环境影响来看，肉类、咖啡和可可豆的影响最大。黄油、鸡蛋、奶酪、鱼类、油类以及空运进口的产品也对瑞士的二氧化碳足迹有重大影响。由于未被利用的水果、蔬菜和烘焙食品常被大规模丢弃，因此也占一定比例。
为减少食品浪费，世界自然基金会(WWF)瑞士分会建议民众非必要不购买、充分利用剩余食物并妥善储存食品。
中国同样存在严重的食物浪费问题外部链接。据估算，全国每年在消费环节浪费的食物折合粮食约1000亿斤，可供3.5亿人吃一年。而2019年发布的报告显示，仅餐饮业每年就浪费约1800万吨粮食，人均每餐浪费96克。
近年来，中国政府也在推动“光盘行动”外部链接，倡导节约用餐、减少浪费，并鼓励食品回收利用。尽管国情不同，但中瑞两国减少食物浪费的目标和意义都高度一致。
相关内容
工作场所
瑞士养老金自2002年以来下降16%
此内容发布于
辛勤工作了一生的瑞士人，领取养老金时到手的钱却越来越少。自2002年以来，养老和遗属保险(AHV)与职业养老金的合计支付额平均下降了16%。
更多阅览 瑞士养老金自2002年以来下降16%
相关内容
瑞士央行公布新版纸币设计方案
此内容发布于
瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)正以“瑞士与其海拔”为主题，设计新版纸币系列。12款设计方案已经提交，现正向公众征求意见。
更多阅览 瑞士央行公布新版纸币设计方案
相关内容
工作场所
瑞士就业前景持续恶化
此内容发布于
瑞士就业前景进一步恶化。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)经济研究中心KOF的就业指标仅略高于零值，勉强维持在正值区间。
更多阅览 瑞士就业前景持续恶化
相关内容
工作场所
逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录
此内容发布于
在全球“返岗潮”中，越来越多瑞士企业反其道而行，为员工提供在家办公的机会。这一趋势与中国疫情后迅速恢复线下办公的情况形成鲜明对比。
更多阅览 逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录
相关内容
人口统计
老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖
此内容发布于
在瑞士，越来越多的老年人正逐步融入数字世界，短短三年内上网率就提升近5%。不同年龄段对设备的偏好也各不相同，但无论年龄如何，智能手机都是不变的“主力军”。
更多阅览 老年人也刷手机！瑞士数字化迈向全龄覆盖
相关内容
鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅
此内容发布于
这种欧洲最大的淡水鱼正越来越频繁地出现在瑞士湖泊中，在瑞士法语区还因其味道鲜美而备受推崇。
更多阅览 鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅
相关内容
研究边界
雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
此内容发布于
苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出，猩猩一生可以多次更换群体，但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性，从而防止近亲繁殖。
更多阅览 雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖
相关内容
教育
瑞士缺课的儿童与青少年越来越多
此内容发布于
在瑞士，越来越多的孩子和青少年正在“远离校园”-这可不只是逃学这么简单。教师协会发出警告，学生反复缺课已成为一个日益严重的问题，有时一缺就是好几天，甚至几周。。这也是全球教育系统正面临的一个共同挑战，教育机构呼吁采取应对措施。
更多阅览 瑞士缺课的儿童与青少年越来越多
相关内容
研究边界
乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
此内容发布于
瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。
更多阅览 乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制
相关内容
中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
此内容发布于
楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。
更多阅览 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
阅读更多
相关内容
瑞士向食品浪费宣战
此内容发布于
上涨的食品价格，越来越难的供给，巨大的能源消耗，无数理由都提醒我们：该节约粮食啦！尽管如此，世界上1/3的食品最终还是被丢入了垃圾桶。如今瑞士的农民、零售商和各利益集团决定向浪费食物宣战，而作为消费者的我们，又能做些什么呢？
更多阅览 瑞士向食品浪费宣战
相关内容
瑞士每人每天浪费一斤食物
此内容发布于
每年在瑞士，260万吨食物被扔进垃圾堆。其中三分之二都是不必要的浪费，瑞士联邦环境局指出。设想一下，6.5万辆载重40吨的大卡车排成一列，有多壮观！这个量级说的竟是瑞士人每年扔掉的“盘中餐”……
更多阅览 瑞士每人每天浪费一斤食物
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。