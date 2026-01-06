2026年瑞士食品新规：转基因、污染物、农药与香菇

你知道香菇在食用前需要烹煮多久吗？ Keystone / Urs Flueeler

在瑞士，许多法规细节的规则变化中会影响从农田到餐桌的整个食品链条。自2026年1月起，瑞士将实施一系列新的食品法规，将对消费者、农民以及食品产品的出口商和进口商产生影响。

大多数新规旨在使瑞士的相关做法与欧盟标准接轨，并防止形成非法贸易壁垒。受到影响的食品生产者、销售者或进口商将有六个月至一年的过渡期，以调整符合新的规定要求。

更多转基因玉米品种获准入境

尽管瑞士对转基因生物(GMO)的种植实施禁令，但瑞士居民仍有可能摄入含有转基因成分的食物。这是因为当特定转基因成分在食品原料中的质量占比低于0.5%时，无需授权即可被容许存在。

相关内容 CRISPR：瑞士是否准备好在农业中使用基因编辑技术？ 此内容发布于 瑞士长达二十年的转基因作物禁令让其民众对种植这类作物保持高度警惕，但经过基因编辑的新品种正悄然在瑞士土地上生根发芽。 更多阅览 CRISPR：瑞士是否准备好在农业中使用基因编辑技术？

截至目前，只有特定的转基因大豆、油菜籽和玉米品种获得了这一豁免。自2026年1月起，瑞士还将容许另外两种转基因玉米品种，这些品种经过基因改良，具有更强的除草剂耐受性，且已于近期在欧盟获批。

瑞士联邦食品安全办公室(Federal Food Safety Office)的一名发言人向瑞士资讯swissinfo.ch表示：“若属非故意混入，且转基因成分的重量比例不超过0.9%，则无需进行标注。但贸易商和生产商必须能够证明，他们已采取措施，避免此类转基因成分出现在食品中。”

对食品污染物的更严格规定

2022年12月，欧洲化学品管理局(ECHA)将三聚氰胺——一种常用于塑料餐具的化学物质——认定为“高度关注物质”(SVHC)。德国、奥地利、比利时、美国和瑞士的三聚氰胺生产企业随后对这一决定提出异议。2024年7月，欧盟法院(CJEU)推翻了该认定。为与欧盟做法保持一致，瑞士将针对以液态形式销售的婴儿配方奶、较大婴儿配方食品以及婴幼儿食品，设定三聚氰胺的最高限量。

瑞士监管机构同时确认，兽用药物残留可能最终存在于动物产品中。自2026年起，针对家禽和畜牧养殖中使用的酮洛芬(Ketoprofen)等抗炎药物，以及氟拉纳(Fluralaner)等抗寄生虫药物，瑞士将采纳相关最高残留限量标准。

限制双酚类物质的使用

双酚A(BPA)是一种用于塑料制造的化学物质，广泛存在于与食品和饮用水接触的材料中，例如金属罐内涂层、塑料饮料瓶、饮水机以及厨房用具。与这类材料接触的食品和饮料中可能最终含有双酚A。欧盟资助的一项研究发现，在来自包括瑞士在内的11个欧洲国家的成年受试者中，92%的人尿液中检测到了双酚A。

相关内容 瑞士71%的居民体内双酚A含量超出安全水平 此内容发布于 双酚A(又称酚甲烷)是主要的内分泌干扰素之一，而9月14日欧洲环境署发表的一份报告揭示，92%的欧洲人体内双酚A含量高于安全水平。在瑞士居民中，体内双酚A含量超过安全阈值的人所占比例为71%。 更多阅览 瑞士71%的居民体内双酚A含量超出安全水平

欧盟已于2025年1月禁止双酚A的使用和贸易，仅保留极少数豁免情形。瑞士采纳了欧盟对双酚类物质的“安全优先”管控原则。自2026年1月起，双酚类物质仅可在特定用途下用于食品接触材料，前提是能够证明其安全性。这项新规将影响瑞士巧克力产业，因为在用于生产巧克力和糖果的铸模中，所使用的聚碳酸酯塑料中就含有双酚A。

瑞士农民将获准使用更多农药

修订后的《植物保护产品条例》(Plant Protection Products Ordinance)于2025年12月生效，这将使瑞士农民更容易使用已在邻国获批的农药。对于已在德国、奥地利、意大利和法国获准使用的农药，瑞士将采用简化审批程序。

这意味着，瑞士主管部门将不能再拒绝批准那些已在邻国使用的农药。不过，当局仍可施加额外的安全保障措施，例如强制穿戴防护服、限制每年允许的施用次数，以及规定在水体和敏感生态系统周边必须遵守的缓冲区范围。

在农药所使用的活性成分审批方面，瑞士目前已基本遵循欧盟标准。但由于需要进行额外的风险评估、人员短缺，以及来自环保组织的反对，相关措施在落实上存在滞后。自2026年起，凡是在欧盟获批的农药活性成分，也将同步在瑞士获批，不再设任何延迟。相反，一旦某种活性成分不再获得欧盟批准，瑞士也将立即取消其许可，不设任何例外。

允许在猪和家禽饲料中使用肉类副产品

自2026年1月1日起，猪和家禽饲料中会再度允许使用某些加工动物蛋白(PAPs)。鸡肉副产品可以喂猪，猪肉副产品也可用于饲喂禽类。不过，这类加工动物蛋白仍被禁止用于反刍动物(如牛、羊等)，2001年在“疯牛病”暴发后实施的相关禁令继续有效。

相关内容 疯牛病回来了？ 此内容发布于 今年瑞士已登记了两例非典型疯牛病病例。美国、英国、西班牙、荷兰与巴西等其他国家也都已受到影响。 更多阅览 疯牛病回来了？

从2026年起，家禽和猪的饲料中还可加入昆虫蛋白。此前，这类蛋白仅限用于水产养殖。此外，从牛、山羊和绵羊等反刍动物中提取的明胶和胶原蛋白，也将被允许用于饲喂猪和家禽等非反刍动物。

生产此类动物饲料蛋白的工厂必须为不同物种设置独立的生产线，以防止发生意外混合。

香菇不再强制标注警示标签

为保护公共健康，《植物性食品、食用菌和食盐条例》(Ordinance on Foodstuffs of Plant Origin, Mushrooms and Table Salt)对可食用蘑菇的上市和销售设定了特定条件。此前，人工栽培的香菇(Lentinula edodes)在出售给消费者前，必须在包装上标注警示信息，说明食用前需至少烹煮20分钟。

相关内容 历史 采蘑菇-瑞士人的一大爱好 此内容发布于 在瑞士，采蘑菇几乎是一种全民爱好。因为山林茂密，给蘑菇提供了得天独厚的生长环境，所以瑞士的野生蘑菇可谓种类繁多、数量巨大。所以一到秋天，很多人就会进山采蘑菇。 更多阅览 采蘑菇-瑞士人的一大爱好

然而，瑞士联邦食品安全办公室指出，这一标签规定对从欧洲进口香菇造成了贸易壁垒。因此，香菇将被从相关条例中移除。这也意味着，今后香菇包装上将不再需要标明具体的烹饪时长。

瑞士联邦食品安全办公室在公布2026年更新法规时表示：“作为通用原则，这类蘑菇应充分煮熟，且不宜大量食用。”

