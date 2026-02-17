马克宏访印度 聚焦AI合作、飙风战机订单

（法新社孟买17日电） 法国总统马克宏今天在印度金融首都孟买展开为期3天访问行程，此行聚焦在人工智慧（AI）合作及可能签署114架法国飙风战机合约，价值300亿欧元（约新台币1兆1100亿元）。

这是马克宏（Emmanuel Macron）2017年上任后第4次访问印度。巴黎正寻求与新德里扩大军事伙伴关系。

印度政府上周已证实有意下订大量法国达梭公司（Dassault）生产的飙风战机（Rafale），印度也已在1月与欧洲联盟（EU）签署具里程碑意义的自由贸易协定。

印度过去10年寻求降低对其武器传统主要供应国俄罗斯的依赖，而这段期间法国也崛起成为印度最重要的国防与经济合作伙伴之一。印度先前已采购62架飙风战机。

印度国防部上周发布声明表示，添购114架飙风战机的提案已获核准，且其中「绝大部分」将在印度制造。

法国总统府已对能否达成这份「历史性」交易表示乐观，并寻求透过马克宏这趟访问「进一步强化双边合作」，同时让法国的经济与贸易伙伴关系「多元化」。

预定今天下午在孟买与马克宏会面的印度总理莫迪（Narendra Modi）在社群媒体发文表示，他期待与这位「亲爱友人」将双边关系推上新高，他也相信彼此对话将进一步强化两国合作关系。