马德里酒吧爆炸25人受伤 事发原因尚待厘清

afp_tickers

2 分钟

（法新社马德里13日电） 西班牙当局今天表示，马德里一间酒吧发生爆炸，造成25人受伤，其中3人伤势严重，并排除有更多人受困瓦砾下的可能性。

马德里紧急服务中心在社群平台X上表示，消防员正在瓦耶卡斯（Vallecas）地区的酒吧清理瓦砾，并分享部分天花板坍塌，砖块散落一地的影像。

门被炸飞，室外路面满是玻璃碎片，救难人员迅速将伤者以担架送离现场。

有目击者向公共广播电视公司RTVE表示：「我们当时在家，感受到爆炸后立刻跑了出去…现场一片混乱，人们在街上试图移动汽车。」

这名目击者说，事发现场周围到处都是消防车、救护车和警察，当局也不准居民外出。 西班牙媒体报导，爆炸是由瓦斯外泄引起。

不过，负责马德里市政府安全与紧急事务的官员山斯（Inmaculada Sanz）表示，现在「断定爆炸原因还为时过早」。 马德里紧急服务中心表示，民防与医疗人员共治疗25人，其中3人伤势「严重」，有2人情况则有恶化之虞。

目前搜救工作已出动嗅探犬和空拍机协助搜查现场。山斯则告诉记者：「我们排除有人受困的可能性。」 她表示，受损建筑内的9户居民「至少需要搬离原居住地几天」。