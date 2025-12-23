马杜洛：川普最好管好美国 而非威胁委内瑞拉

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯22日电） 美国总统川普今天表示，委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）下台将是「明智」之举。马杜洛反驳说，川普「最好」把心力放在国内问题上，而不是威胁委内瑞拉。

川普在佛罗里达州的寓所被媒体问到美方威胁目的是否在迫使马杜洛执政12年后下台时说：「这取决于他，取决于他想怎么做。我认为他那样做会是明智之举。」

不过他也说：「如果他打算行动，如果他采取强硬立场，这将是他最后一次能摆出强硬姿态。」

马杜洛随后反驳说，川普「最好」把心力放在国内问题上，而非威胁委内瑞拉。

马杜洛在电视演说中表示：「川普总统最好把心力放在自己国家和世界。他最好专注于自己国家的经济与社会问题，如果他管好自己国家事务，对世界也比较好。」

美军自9月以来多次在加勒比海和东太平洋对疑似运毒船只发动空袭，但未提供证据证明这些船只运毒。根据家属与多国政府说法，美方行动造成超过100人丧生，其中部分是渔民。

川普本月16日也宣布封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮。

川普宣称委内瑞拉在马杜洛治下利用石油收入资助「毒品恐怖主义、人口贩运、谋杀及绑架行为」。他也指控委内瑞拉「夺走我们所有石油」，显然是指委内瑞拉石油产业的国有化，还说「我们要拿回来」。

委内瑞拉则担心美国企图推翻政权，并指责华府的「国际海盗行为」。