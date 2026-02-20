高市吁加速讨论修宪及皇位继承 将推动新国防战略

（法新社东京20日综合外电报导）日本首相高市早苗今天表示，她希望加快讨论修改日本宪法及皇位继承规则。

她在国会表示：「我希望深化关于确保皇位继承稳定的讨论，并推动皇室典范的修订。」

她指出：「有关宪法修正，希望跨越党派的建设性讨论能在宪法审查会上加速推进，并在国内社会的讨论能比以往更加热烈。」

高市早苗表示，政府今年将修订日本3大安保文件，拟定新的国防战略，并加快检讨军事出口规范，以扩大海外贩售并强化国防产业。

根据共同社报导，高市所属自民党的政策小组今天提议，废除仅允许防弹衣等非致命装备出口的军事出口限制。

这项变革有望大幅扩大日本企业可对外销售的防卫装备种类。

高市在国会表示：「中国正加强单方面以武力或胁迫手段，企图改变东海与南海的现状，同时也持续扩大并强化在日本周边地区的军事活动。」

高市加速推动2023年启动的军事扩张计画，将使日本国防开支在3月底前增至GDP的2%，这也使日本尽管拥有和平宪法，仍成为全球最大的军事支出国之一。

她并宣布将成立由她主持的国家情报委员会，统筹来自警察、国防部等各机关收集的情报。

日本现阶段并无如美国中央情报局（CIA）或英国军情五处（MI5）等同等级的境内外情报机构。

在国安以外部分，高市提议设立日本版的美国外国投资审查委员会（CFIUS），审查敏感产业的外资投资，同时表示将检讨外国人购地的相关规范。

她承诺，将强化供应链并与同盟国携手，在包括日本最东端的南鸟岛（Minamitori）等地，确保稀土等重要物资，减少对「特定国家」的依赖。

高市也承诺，将加速自2011年福岛核电厂事故后停止运转的核反应炉重启进程。