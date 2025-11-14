高市早苗「台湾有事」说引发日中关系紧张 脉络与重要性一次看

（法新社东京14日电） 日本新首相高市早苗近日关于中国可能攻台情况的言论，引发一向敏感的日中关系恶化。日本强调其长期立场未变，双方仍互提抗议。法新社整理高市相关发言、其重要性及中方反应。

●高市说了什么？

高市7日在日本众议院答询时表示，若「台湾有事」（发生紧急状况）伴随对方使用武力的情况，有可能构成日本安全保障法中能够行使集体自卫权的「存亡危机事态」，不过仍要看实际个别具体情况。

日本立宪民主党议员冈田克质询时问道，「台湾有事」是否符合安保法中可行使集体自卫权的「存亡危机事态」？高市答询时说：「若是动用战舰伴随使用武力的情况，我认为有可能构成存亡危机事态。」

据日本「朝日新闻」报导，当高市被问到，若台湾海峡遭到封锁，哪些情况会被视为「存亡危机事态」？她回答：「若对台湾进行武力攻击，以战舰进行海上封锁，伴随其他手段，就可能构成武力行使。」

高市还表示：「如果『台湾有事』进入严峻局面，便必须假设最坏情况。」

「存亡危机事态」是日本2015年通过的安保法新增情况，指的是日本虽未遭直接攻击，但美国等与日本密切相关的他国遭到武力攻击，形成「威胁日本国家存亡、明显从根本颠覆国民生命与权利的危险状态」，构成日本自卫队可行使受限的集体自卫权要件之一。

●中国有何反应？日本如何回应？

中国驻大阪总领事薛剑8日在社群媒体平台X转发日本媒体对高市发言的报导，并在贴文中写道：「那种擅自闯入的肮脏头颅，就应该毫不犹豫斩掉。」

日本政府随后向中国提出抗议。高市领导的自民党也通过决议，指北京若未采取行动化解争议，日方应考虑采取强硬行动，包括将薛剑列为「不受欢迎人物」（persona non grata）。

中国中央电视台旗下新媒体「玉渊谭天」12日则表示，高市「很可能将必须」为其发言「付出代价」。

到了昨天，中国外交部强硬表态说，日方拒不撤回相关言论，「中方对此坚决反对、绝不容忍，日方必须立即纠正、收回恶劣言论，否则一切后果必须由日方承担」。

中国外交部副部长孙卫东并召见日本驻中国大使金杉宪治，对日方的「错误言论」提出「严正交涉」，并称「任何人胆敢以任何形式干涉中国统一大业，中方必将予以迎头痛击」。

日本政府发言人、内阁官房长官木原稔今天回应说，日方对于台湾的立场「并未改变」，也持续呼吁台海「和平稳定」。

●事件重要性

过往日本在任首相避免直接评论台湾防卫议题，而是选择维持「战略模糊」。但成功大学政治系教授王宏仁接受法新社访问时指出，如今高市言论「向中国发出1道非常强烈讯息：日本不再只是袖手旁观」。

他说：「为了吓阻中国及防止中国在台海周围采取任何军事行动，日本介入的可能性已经显着升高。」

东京大学教授王义光（Yee Kuang Heng，译音）则认为，高市的发言可能是她「个人倾向」表现出较强硬立场。

他对法新社表示，释出更明确讯息虽可加强吓阻效果，但也必须注意拿捏微妙平衡，也就是要让对方难以预测。