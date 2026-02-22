魏科夫接受福斯新闻专访 透露奉川普指示会晤伊朗前王储

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿21日电） 福斯新闻今天播出美国特使魏科夫的专访，他透露已奉川普总统指示会晤伊朗前王储芮沙．巴勒维，而川普也好奇德黑兰面对华府逼其达成核协议而进行的军事部署，为何尚未屈服。

魏科夫（Steve Witkoff）在福斯新闻（Fox News）的节目中说道，美国总统川普（Donald Trump）对于伊朗立场感到「好奇」，因为他先前已经警告，德黑兰当局若不达成协议将面临严重后果。

魏科夫表示：「他好奇他们为什么还没有…我不想用『屈服』这个词，但为何他们尚未屈服。」

他更在专访证实，已经跟流亡海外的伊朗前王储芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）会面过。

从1979年伊斯兰革命推翻伊朗王室之后，芮沙．巴勒维就未曾回到祖国。

魏科夫指出，「我是奉总统指示去见他的」，但未提及更多细节。

川普先前表态政权更迭对伊朗最有利后，芮沙．巴勒维大约一周之前于德国慕尼黑一场集会上表示：「我今天来到这里，是为了确保伊朗转型，迈向世俗和民主的未来。」

魏科夫专访内容播出之前，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）声称，德黑兰当局与华府达成协议的草案将在几天内准备就绪。

在阿曼斡旋下，美国与伊朗近日于瑞士日内瓦重启谈判，盼能避免发生军事冲突，美军已部署航舰、战机及各种武器到中东地区。

西方国家指控伊朗企图研发核武，但德黑兰当局始终否认，并强调有权发展民用核能。

伊朗也希望透过谈判解除国际制裁，这些制裁对于国内经济造成重大拖累，且在去年12月引发一波反政府示威活动。