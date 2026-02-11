黎智英遭重判 香港媒体工作者忧寒蝉效应扩大

（法新社香港11日电） 香港壹传媒集团创办人黎智英本周遭重判20年徒刑，成为香港国安法实施以来最具象徵意义的案件之一，也让香港新闻界笼罩在恐惧与自我审查的氛围中。

新闻工作者、前香港记者协会主席陈朗升谈到已停刊的「苹果日报」时表示：「不会再有第2家苹果日报，没人敢复制它当年的作风。」该报曾揭露政府丑闻，并刊登尖锐的政治评论。

法院9日判处78岁的黎智英20年徒刑，另外6名苹果日报前高层也被判处6年9个月至10年不等刑期。

黎智英遭重判引发英、美等国家谴责，人权团体称这等于是变相判他死刑，同时反映香港新闻自由持续受压。

香港记者对法新社说，自苹果日报等媒体相继停刊后，业界已在政治「红线」内运作。

就在黎智英被判刑翌日，中国发表白皮书，强调维护国家安全是香港「长期且持久的任务」；有些评论认为，这显示北京持续强调国安治理方向。

香港记协主席郑嘉如对法新社说，有些媒体管理层「愈来愈把自己视为政府宣传机器的延伸」，并担心报导可能让当权者不满。

郑嘉如说：「最大的影响其实是自我审查普遍化，以及一种感觉－如果写错内容…可能因此入狱。」

尽管国际社会多将焦点放在黎智英身上，一些香港记者表示，他们同样对6名苹果日报前高层被判刑的结果感到震惊。

陈朗升说，当他听到前苹果日报英文版执行总编辑冯伟光被判10年徒刑时，下巴都掉下来，「真的难以接受」。

陈朗升与多名被告有专业上的往来，他说他们有些人从跑线记者做起，在业界建立起良好声誉。

「他们对社会和业界都有贡献，但这些都不作数。」

2021年底，知名网路媒体立场新闻也停止运作，前总编辑钟沛权被法院裁定「串谋发布煽动刊物」罪成立，判刑21个月。

在苹果日报与立场新闻案件中，检方引用多篇报导及评论文章作为证据，指相关内容「煽动他人对当局产生仇恨、蔑视或不满」。

一名要求匿名的资深记者表示，在国安法上路前，这些文章一般被视为正常报导。

「即使到今天，我认为媒体甚至是法律界人士，仍难以明确界定这些文章是如何触及法律界线。」 陈朗升说，这种不确定性也反映在香港媒体近期对中国人民解放军高层人事变动的报导上。

他说，「少了分析、后续跟进或背景说明」，而这类议题过去通常会有较深入报导。

过去5年成立的一些小型独立媒体透过群众募资模式建立读者群，如今仍面临着政治与财务压力。

郑嘉如说，这些媒体处境「岌岌可危」，有些甚至在采访政府活动时面临限制。

她说：「我们看不到任何迹象足以让人乐观认为，国安法打压的时代将会出现逆转。如果有更多小型媒体因为胁迫或威胁而关闭，我也不会感到意外。」（编译：刘文瑜）