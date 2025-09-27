The Swiss voice in the world since 1935

12国组紧急联盟　解巴勒斯坦自治政府财务危机

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社马德里26日电） 包括英国、法国、日本、沙乌地阿拉伯、西班牙在内12个国家今天宣布组成新联盟，将对巴勒斯坦自治政府提供财务援助。以色列持续扣留相关财税收入，导致自治政府资金吃紧。

西班牙外交部在声明中表示，「巴勒斯坦自治政府财政永续紧急联盟」（Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority）是因应自治政府面临的「紧急且前所未见财务危机」而设立。

声明指出，这个联盟目标稳定位在雷马拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府财务、维护其行政能力、确保基本公共服务与治安维持，「这些都是维系区域稳定和两国方案不可或缺的要素」。

声明未具体说明各国援助金额，但强调联盟成员过去对巴勒斯坦自治政府「作出重大财务贡献」，并且承诺「持续提供支持」。联盟成员还包括比利时、丹麦、冰岛、爱尔兰、挪威、斯洛维尼亚和瑞士。

巴勒斯坦自治政府总理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）办公室表示，捐助国已承诺至少资助自治政府1亿7000万美元。

沙乌地阿拉伯外交部长费瑟（Faisal bin Farhan）25日深夜透过国营媒体表示，沙乌地将提供9000万美元援助。

根据1994年「巴黎议定书」（Paris Protocol），以色列对巴勒斯坦从以色列或经由以色列进口的商品徵税，并且按月将结算收入转给巴勒斯坦政府。

但自从2023年10月加萨战争爆发后，以色列开始扣留本属巴勒斯坦自治政府的税收，导致诸如医疗和教育等自治政府基本公共服务为之恶化，造成贫穷比例急遽上升。

极右翼的以色列财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）从4个月前开始全面停止拨款，表示将以「经济扼杀」手段推动巴勒斯坦自治政府瓦解，避免巴勒斯坦国成立。

西班牙在声明中强调：「各国外长要求以色列立即全数释出属于巴勒斯坦的清关收入，停止一切妨碍、削弱或置巴勒斯坦自治政府于瓦解风险之中的作为。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团