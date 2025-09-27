12国组紧急联盟 解巴勒斯坦自治政府财务危机

（法新社马德里26日电） 包括英国、法国、日本、沙乌地阿拉伯、西班牙在内12个国家今天宣布组成新联盟，将对巴勒斯坦自治政府提供财务援助。以色列持续扣留相关财税收入，导致自治政府资金吃紧。

西班牙外交部在声明中表示，「巴勒斯坦自治政府财政永续紧急联盟」（Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority）是因应自治政府面临的「紧急且前所未见财务危机」而设立。

声明指出，这个联盟目标稳定位在雷马拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府财务、维护其行政能力、确保基本公共服务与治安维持，「这些都是维系区域稳定和两国方案不可或缺的要素」。

声明未具体说明各国援助金额，但强调联盟成员过去对巴勒斯坦自治政府「作出重大财务贡献」，并且承诺「持续提供支持」。联盟成员还包括比利时、丹麦、冰岛、爱尔兰、挪威、斯洛维尼亚和瑞士。

巴勒斯坦自治政府总理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）办公室表示，捐助国已承诺至少资助自治政府1亿7000万美元。

沙乌地阿拉伯外交部长费瑟（Faisal bin Farhan）25日深夜透过国营媒体表示，沙乌地将提供9000万美元援助。

根据1994年「巴黎议定书」（Paris Protocol），以色列对巴勒斯坦从以色列或经由以色列进口的商品徵税，并且按月将结算收入转给巴勒斯坦政府。

但自从2023年10月加萨战争爆发后，以色列开始扣留本属巴勒斯坦自治政府的税收，导致诸如医疗和教育等自治政府基本公共服务为之恶化，造成贫穷比例急遽上升。

极右翼的以色列财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）从4个月前开始全面停止拨款，表示将以「经济扼杀」手段推动巴勒斯坦自治政府瓦解，避免巴勒斯坦国成立。

西班牙在声明中强调：「各国外长要求以色列立即全数释出属于巴勒斯坦的清关收入，停止一切妨碍、削弱或置巴勒斯坦自治政府于瓦解风险之中的作为。」